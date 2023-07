Xavi Quinchoa y su sueño de llegar al fútbol profesional

Desde entonces, su hijo, Xavier mostró no solo amor por el fútbol sino cierto talento para jugarlo. Con el paso del tiempo ha ido puliéndose, juega como volante mixto y maneja el perfil zurdo.

“Directamente llegamos al barrio El Nazareno, me vine solo inicialmente. En Venezuela trabajaba lo que aquí llaman carpintería metálica, gracias a Dios no demoré en conseguir trabajo y cuatro meses después llegó mi señora, Jeniffer, mis hijos Xavier Alejandro y Diana. Tenían 6 y 2 años, respectivamente”, comenta Félix.

En Cartagena han encontrado el amor de la gente, la posibilidad de seguir adelante, en medio de una que otra situación que les aflige, pero no los doblega.

“Me esforzaré más cada día, no bajaré los brazos, hay que seguir dándole con todas. En Talentos Cartageneros he mejorado mi técnica, fuerza y velocidad”, afirma.

Sabe que no es fácil llegar al profesionalismo, pues hay mucha competencia, jugadores de gran calidad, pero confía en sus condiciones y por eso seguirá trabajando con mucha disciplina.

“Juego fútbol desde los tres años, me desempeño como volante, me gusta atacar, generar juego, disparar al arco, tengo buena pegada”, agrega Xavier, quien se declara hincha de Barcelona y fiel admirador de Lionel Messi.

“Los únicos papeles que a Xavier le acompañan es el registro de nacimiento de Venezuela porque llegó muy pequeño y no tiene más documentos. Quisiéramos que alguien nos ayude a nacionalizarlo como colombiano, él lo único que quiere es seguir luchando por sus sueños de ser futbolista profesional. Tenemos 8 años en Cartagena, por nuestras venas corre sangre venezolana, pero en el corazón llevamos a Colombia y a Cartagena, que nos ha permitido salir adelante con nuestras vidas”, recalca.

Cuenta que no ha sido fácil algunas de las cosas vividas en el plano deportivo con su hijo. “Ha tenido problemas para jugar el deporte que ama, él es nacionalizado venezolano, por lo tanto no le dan aval para jugar torneos nacionales en Colombia. Por fortuna, al menos, este último año ha logrado jugar en la Liga de Bolívar con un permiso de la misma”, dice son cierto desazón en sus palabras el papá de Xavier.

El apoyo moral de Xavier

Jennifer, su madre, disfruta ver jugar a su hijo Xavier, pues sabe que se entrega a plenitud en cada jugada y, además, que disfruta mucho del juego.

“Jugar fútbol hace feliz a mi hijo y si él es feliz yo también lo soy”, dice Jennifer.

Cuando lo ve triste porque por cuestiones de documento no puede jugar un torneo de fútbol, sobre todo los nacionales, ella es la que se pone la camiseta número 10 para levantarle el ánimo.

“Se siente frustrado de no poder competir a nivel nacional, sabemos que ahí él puede mostrarse más. Me toca decirle que sea paciente, que no se desespere, que vendrán oportunidades mejores, que siga esforzándose, luchando por sus sueños, algún día encontrará un ángel en el camino que le ayudará a conseguir su meta”, asegura.