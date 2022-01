2022, un año decisivo para la política en Colombia, así está el panorama

de mayo del próximo año serán las elecciones presidenciales en Colombia.

El voto en blanco, tan fuerte como utópico

Un 18% de la intención de voto, según la Gran Encuesta de Yanhaas, se decanta por el voto en blanco, lo que comprueba lo argumentado por analistas políticos de que aún es prematuro definir cómo culminara el proceso ante tanta indecisión.

“Ante el escepticismo al sistema de partidos políticos, los jóvenes están desinteresados por la política o apuestan por los personalismos políticos. Esto es peligroso para la democracia, porque deben perdurar las instituciones, no las personas. Hay dos variables a considerar, por un lado que los más jóvenes no tienen presente esa memoria histórica del estado del país antes de 1990; para esa época apenas estarían naciendo o estaban en edades tempranas, por lo que sus preocupaciones ya no están en las Farc, los paramilitares o el narcotráfico, sino en problemas más modernos como el desempleo, la corrupción, la educación o la falta de oportunidades de vida, pero de los que los políticos tradicionales no han podido o no han querido aportar con soluciones.”, explicó Andrés Agudelo, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana.

Así las cosas, el próximo año será bastante nutrido para el análisis político, sendos procesos electorales que enfrentan a candidatos fuertes, representantes de todos las aristas ideológicas, en un escenario donde el voto de opinión, el apático con lo público, el indeciso y el radical fortalecido, complejizarán el cuadrilátero.