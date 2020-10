“A Cynthia le están haciendo una persecución política”: manifestantes

El alcalde la apoya

Pese a la investigación, el alcalde William Dau ha reiterado en distintas ocasiones su apoyo a la Primera Dama del Distrito, manifestando que su contrato es de alta confianza y que no necesita “ciertos títulos o acreditar su experiencia” para demostrar su trabajo. (Lea aquí: “Yo no voy a salir de Cynthia”: Dau reitera su apoyo a la Primera Dama)

“El contrato de legítima confianza existe y es válido. Yo no voy a salir de Cynthia. No les voy a dar el gusto. Hay personas al interior de mi administración que son unos malandrines de tiempo completo y yo no he podido salir de ellos. Sin embargo, estos calumniadores pretenden que yo salga de la gente de mi confianza y que sigan los malandrines y eso no va a ser”, sostuvo el mandatario este jueves a El Universal.

Aclaró que su contrato no “está paralizado” y señaló a los detractores de difundir “mentiras contra su administración”.

En otra ocasión el alcalde de Cartagena sostuvo: “ella fue mi gerente de campaña, ha estado trabajando conmigo desde hace años. Cynthia es mi representante en las calles y ante la ciudadanía, ella está autorizada para hablar a nombre mío y en nombre del Distrito. Eso no es un puesto de corbata que ella recibió, Cynthia trabaja 24/7 por la Alcaldía”.