A fin de año estaría listo residiseño institucional del Distrito

Modernizar la estructura institucional y los procesos de la Alcaldía ha sido una deuda de las administraciones que han pasado por el Palacio de la Aduana. Hoy se podría decir que el modelo que tiene la administración distrital es obsoleto, pues lleva más de 16 años sin tener una reforma. Como consecuencia de esto, el organigrama administrativo no responde a las características que tiene Cartagena de Indias como ciudad portuaria, turística e histórica, y mucho menos a los retos que ha dejado el COVID-19.

Respaldo del Plan de Desarrollo

“Esta reforma va a dejar una institucionalidad fuerte y ayudará a potenciar la reactivación económica con una secretaría de desarrollo económico. El tema de turismo que también fue crítico y más con la pandemia, apenas están abriendo y eso requiere fortalecer la institucionalidad del turismo, que no existe, entonces hay que crearla; ayudará a elevar el recaudo de los ingresos por tributos y mejorar el catastro de la ciudad, el cual no está fortalecido, igualmente el ordenamiento de la ciudad. El gobierno abierto también se fortalecerá, el alcalde quiere gobierno abierto, para él es muy importante la transparencia. Lo mejor de todo es que a diferencia del gobierno anterior, en este nuevo Plan de Desarrollo hay un capítulo de modernización de la ciudad, hay recursos, entonces está la posibilidad de tener un equipo técnico, aquí están los recursos y una planificación”.

Apoyo de la academia

Grillo resaltó que en este trabajo ha sido transversal el apoyo de la academia, los gremios, que desde hace tres años no han desistido del objetivo.

“Llegar hasta este punto y avanzar en el proceso no hubiese sido posible sin el apoyo de la academia y los gremios, ellos nunca han dejado de perseverar en eso, la ANDI fue la primera trabajando en esto desde hace tres años, los técnicos de la UTB y la UdeC son los que han hecho el diseño, esto no lo estamos haciendo desde Bogotá, porque no tendría sentido, es la academia cartagenera la que está trabajando en esto”.