Admiten tutela de Julio Bejarano con la que busca la presidencia del Concejo

“El 5 de octubre sucedió algo muy particular. Ese día, que se eligió la mesa directiva pasó algo que usualmente no sucede o de lo que no había registro en Colombia y es que la mayoría del Concejo decidió escoger primero a las dos vicepresidencias, cuando históricamente lo primero es escoger al presidente para que se impongan las mayorías a través de su votación (...) Dice la Constitución que las minorías tienen derecho a participar en las mesas directivas, pero como primero eligieron a las dos vicepresidencias y no había otro espacio, se me tenía que conceder a mí la presidencia del Concejo, no por votación sino por mérito de la constitución”, indicó Julio Bejarano.