Admiten tutela que solicita a Dau la prohibición de corralejas en Bayunca

El representante a la Cámara electo y exconcejal de Cartagena, Fernando Niño solicitó al alcalde William Dau no otorgar permiso para corralejas en el corregimiento de Bayunca, a través de un derecho de petición a la secretaria de Participación, Paola Pianeta Arango.

(Lea: Dau nuevamente “ataca” al concejal Marín y al contralor encargado de Cartagena)

Niño Mendoza sustentó su petición en lo que ordena la sentencia C666/10 de la Corte Constitucional, la cual en sus consideraciones principales para este tipo de eventos.

“La sentencia dicta que no podría entenderse que las actividades exceptuadas puedan realizarse en cualquier parte del territorio nacional, sino sólo en aquellas en las que implique una manifestación ininterrumpida de tradición de dicha población; pues en cumplimiento de esta se dejaron de autorizar eventos taurinos en Cartagena, debido a que no fue ininterrumpida la realización de dichos eventos, lo que hizo que se perdiera la tradición, por lo tanto, las corralejas en Bayunca no son una tradición cultural, pues no se ha realizado de manera ininterrumpida en los últimos 5 años”, precisó Niño.

Otro de los motivos que mencionó en la petición fue el maltrato animal. “Es deber del Estado Colombiano, de la sociedad y de sus miembros velar por la prevención y eliminación del maltrato y crueldad animal, en virtud al principio de solidaridad social (Ley 1774 de 2016). Desde mi curul trabajaré por el bienestar y la protección de todos los animales y el medio ambiente”, puntualizó.

Críticas desde el Concejo

En sintonía con el parlamentario Niño, el concejal Sergio Mendoza, de la Alianza Verde, subrayó que: “Recientemente la Corte Constitucional prohibió en Colombia la pesca deportiva porque vulnera el principio de precaución y la prohibición al maltrato animal. La pesca deportiva consiste, según la Corte, en pescar el animal y devolverlo al agua. Esto se convierte en maltrato a un ser sintiente”.

El cabildante extrapoló esta lógica al mundo de las corralejas. “Por eso hemos pedido a la Secretaría del Interior del Distrito que certifique cuando fue la última vez que se realizó la corraleja en el citado corregimiento, porque a mi juicio ya se rompieron todos estos principios culturales que apela la Corte Constitucional”, detalló.

Por último, dijo que le causó dolor y extrañeza la postura de la actual secretaria del Interior, Paola Pianeta Arango, que siempre se había declarado animalista. “Me duelen este tipo de cosas y más cuando asevera en sus declaraciones que la administración iba a garantizar que no existiera maltrato, cuando todos sabemos que en este tipo de eventos pulula el alcohol, el mal comportamiento y el maltrato a los animales con garrochas y banderines”, aseveró.

Y agregó: “Lástima que el Distrito no tenga una política pública de reactivación económica clara, la misma que hemos pedido a gritos desde el Concejo. Las corralejas no son ni deben ser la única opción que se tenga como política para la reactivación económica del territorio. Como concejales estamos prestos a apoyar iniciativas de tipo cultural y obras de gran impacto social como la construcción del sistema de alcantarillado sanitario que generaría más empleo en el tiempo que las mismas corralejas”.

La tutela

El Juzgado Séptimo Penal Municipal admitió una demanda de tutela presentada por el concejal Sergio Mendoza Castro y María Bonfante Stephens, presidenta de la Asociación Protectora de Animales de Cartagena, en contra de la Alcaldía Distrital de Cartagena y la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, la seguridad jurídica y cosa juzgada, la igualdad y la vida, en torno a la realización de las fiestas de corralejas en el corregimiento de Bayunca.