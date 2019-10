Advierten que hay dinero del narcotráfico en campaña en el Eje Cafetero

La posibilidad de que dinero del narcotráfico haya llegado a algunas de las campañas políticas, tal y como lo advirtió la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, tomó fuerza luego de una denuncia que se presentó ante la Fiscalía General de la Nación en Armenia, Quindío, en donde se rumora existe esa financiación.

Y las alarmas las prendió la candidata a la Alcaldía de Armenia, Piedad Correal, quien sostiene que lo expresado en la denuncia es un secreto a voces. “Desde meses atrás algunas campañas políticas que se mostraban modestos, sencillos, humildes y hasta conservadores en su logística, sorpresivamente, de un momento a otro, se convirtieron en proyectos desbordantes en opulencia, con ejércitos de colaboradores, publicidad excesiva, millones de pesos en inversiones en redes sociales, vallas de todos los tamaños, logística de eventos, videos, pasacalles humanos, sedes por toda la ciudad, microperforados, uniformes y estrategas, que no son baratos”.

Explicó que la denuncia penal es en calidad de averiguación, por lo que se solicitó que se indague de manera urgente “cómo se están financiando algunas campañas a este mismo cargo, que según se escucha en muchos rincones de la ciudad, están siendo pagadas con dineros del narcotráfico, provenientes de departamentos vecinos y de juegos ilegales locales”.

La aspirante solicitó que se “hagan los seguimientos respectivos allanamientos y operativos, para que se evite que dineros prohibidos, al parecer, sigan financiando campañas electorales, como se presume está ocurriendo en estos momentos, especialmente en la capital quindiana”.

A esta candidata se le acusó durante la semana de estar pactando la burocracia de la ciudad en asocio con la actual administración, a lo cual lo negó. “Quiero dejar claro que durante semanas he venido escuchando el mismo tema en todas las comunas, especialmente en las del sur occidente, pero que ante los ataques, infiltraciones, extorsiones, montajes infames y burdos de los que he sido víctima, no puedo continuar callada, y solamente insinuándolo en mis pronunciamientos de prensa, por el temor de las amenazas de las que también he sido objeto”, expresó.