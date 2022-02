“Al pasado pasado y al presente de frente”: esposa de Alex Char

La señora Nule sostuvo además “toda esta información no me va a desestabilizar, no me va a afectar, no me va a quebrar, ni a mí ni a mi familia... Quiero invitar a todos los colombianos, a todos nuestros simpatizantes, a los que quieren vivir en un país de oportunidades a que no nos desviemos, no nos dejemos desconcentrar, eso no nos sirve, es gente que quiere que pensemos en otras cosas y perdamos nuestro objetivo”.

Alex Char precisamente el viernes pasado, también en un video, reconoció que había tenido una relación sentimental con Merlano, a la vez que rechazó las denuncias que ella ha formulado en su contra. Lea: Familia Char denunciará a excongresista Aida Merlano