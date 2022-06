“Alcalde Dau le pido respeto y que deje de difamar”: Andy Reales

“Alcalde con mucha formalidad lo primero es exigirle respeto a usted y todo aquel que me antecedió que me hizo señalamientos sin pruebas. Para su tranquilidad espiritual usted conoce quienes son los verdugos de este servidor: la Contraloría General y la Contraloría Distrital. Para la tranquilidad de todos existe un informe de auditoría de cumplimiento 2020 - 2021, que hoy se está auditando por parte de mis verdugos. William Dau me gustaría que me enviara todo lo que presentó con pruebas y no con señalamientos”, manifestó Andy Reales, con relación a procesos que se llevan en su contra en los entes de control.

Cabe recordar que el alcalde local ha estado en el ojo de la controversia por presuntas irregularidades en contratos llevados a cabo en su administración. El pasado diciembre, la Personería le abrió un pliego de cargos por presuntas irregularidades en un contrato para la entrega de ayudas humanitarias a habitantes, en el que al parecer no se realizaron estudios previos ni estudios de mercado. El 31 de ese mes, William Dau lo suspendió, acatando una orden de la Contraloría Distrital, en el marco de una investigación en su contra.