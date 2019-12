Alcalde Dau tiene seis nombres para su gabinete

“De las más de 7 mil hojas de vidas que recibimos en la convocatoria, unas 70 pasaron, de esas he estado mirando las evaluaciones, algunos que he ido descartando y de ahí voy escogiendo los que pienso que me inspiran confianza y que además son personas competentes preparadas académicamente y con experiencia”, aseguró.

El empalme

Respuesta

El alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, le salió al paso a los cuestionamientos hechos por el equipo de Dau señalando qué “una vez me enteré de la publicación del alcalde Dau me puse en contacto con los coordinadores del empalme quienes me rindieron un informe al respecto. Nuestra actitud siempre ha sido colaborar para que no existan traumatismos entre la transición de ambas administraciones”.

Anotó que desde el equipo de trabajo de Dau “diariamente piden y damos información” por lo que le gustaría que se precisara qué dependencias y qué tipo de información es la que presenta retrasos con la entrega de información.