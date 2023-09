Alcaldes y congresistas reaccionan a la propuesta de Petro de subsidiar SITM

El pasado 2 de septiembre, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, posteó una propuesta que ha sucumbido los oídos de los colombianos.

El gobernante de Colombia, propuso la idea para las ciudades con transporte público masivo: “¿y si pagaramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los dias y durante el tiempo que sea?”, posteó el presidente.

La propuesta ha generado diferentes reacciones en algunos políticos del país: alcaldes, senadores y representantes a la Cámara han dado su opinión sobre la propuesta del presidente Petro, quien cree que con este subsidio se acabaría la evasión en el sistema. “Se podría establecer fácilmente un subsidio al transporte para estratos débiles económicamente, Los pudientes, a lo mejor no usarían el transporte público pero subsidiarían a los menos pudientes. Las estaciones serían mucho más fluidas por ausencia del control de la tarjeta. No moriría gente evadiendo los controles. No habría déficit monumentales en las finanzas del transporte público”, añadió el mandatario.

El alcalde de Cartagena, William Dau, a través de un comunicado compartió su opinión ante planteamiento del presidente Petro para el financiamiento del transporte masivo. El mandatario local sostuvo que “es una idea novedosa y creativa que vale la pena estudiar y analizar de acuerdo a lo que vayan diciendo los expertos y la ciudadanía en general; sin embargo, para que el servicio sea gratuito, no se puede pensar en una pequeña cuota sino en mucho más dinero, y eso no va acorde con el bolsillo de los ciudadanos”.

Otros alcaldes, congresistas y representantes también reaccionaron a la idea del presidente:

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, mencionó que la propuesta es un cambio trascendental.