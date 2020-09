Alcaldía y Concejo, un nuevo intento por trabajar unidos

Los que votaron sí

Los concejales que respaldaron esta iniciativa fueron César Pión y Lewis Montero, del partido de La U; David Caballero y Fernando Niño, del partido Conservador; Wilson Toncel y Carlos Barrios, de Cambio Radical; Gloria Estrada y Hernando Piña, de la bancada liberal; Laureano Curi y Liliana Suárez, del partido ASI; y Claudia Arboleda, de MIRA.

“Este Concejo aprobó no por presiones políticas, lo aprobó desde el punto de la legalidad y de nuestras competencias para sacar el proyecto adelante. Estaremos dispuestos a trabajar juntos siempre que nuestras facultades legales así lo permitan, así como el día que no estemos de acuerdo con un proyecto no quiere decir que le estamos poniendo palos a la rueda”, indicó Gloria Estrada.

“Finalmente se da la aprobación de este proyecto que era lo que nos correspondía a nosotros. Esto se dio sin ninguna componenda o interés distinto al de Cartagena. Hoy le decimos al alcalde y sus funcionarios: ahí está la plata, ahora les toca a ustedes planificar y ejecutar conforme a lo aprobado”, dijo Pión.