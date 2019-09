Así escogerán a candidatos a la Alcaldía que estarán en debate de la CDPB

Así lo hizo saber CDPB a los aspirantes a la Alcaldía tras una carta en la que especifica cuáles serán los criterios para la elección de quienes asistirán al debate, ya que todos no podrán estar en esta cita que busca que se discutan los temas más importantes para la ciudad.

El proceso

La comisión explica que como el tiempo del primer debate será de solo una hora y treinta minutos, y el objetivo es lograr mayor participación de la ciudadanía y la mayor cantidad de temas, será necesario restringir el número de candidatos que participarán.

Los CDPB indicó que el criterio de selección de candidatos será el siguiente:

“Tener una intención de voto promedio de al menos 3%, en las últimas encuestas realizadas por las firmas encuestadoras: Datexco, Cifras y Conceptos, Centro Nacional de Consultoría, Guarumo-ecoanalítica, Ipsos e Invamer; siempre y cuando estas encuestas no hayan sido contratadas por partidos políticos o por campañas. En caso de que hubiese una o más alianzas entre candidatas y candidatos que se defina a través de una encuesta u otro mecanismo, se tendrá en cuenta el resultado de la alianza y se invitará al debate al candidato seleccionado de la misma, siempre y cuando algún miembro de la alianza cumpla con el criterio de intención de voto establecido (3%). Los candidatos miembros de la alianza que no hayan sido seleccionados como candidato único de esta, no participarán del debate, así cumplan con el criterio de intención de voto.

“Las alianzas deben informar a la Comisión de su decisión, por medio de una comunicación formal para legitimar la participación del candidato único.

La Comisión no permitirá la participación de aquellos candidatos cuya inscripción se haya anulado por parte de los órganos competentes, y en ningún caso será un criterio de exclusión las investigaciones o inhabilidades para elegirse que cursen sobre algún candidato”, indicó el CDPB. La comisión señaló que luego de este proceso, una semana antes del día del debate, informarán a los candidatos y candidatas que cumplen con los criterios de selección para explicarles cómo será el formato del debate. “Nos estamos reuniendo con las organizaciones y representantes de la sociedad civil para tener un banco de preguntas robusto y diverso. En estos días circularemos el vídeo donde participan los candidatos que aceptaron la invitación para exponer de manera concisa sus propuestas, y adicionalmente rotará una pieza donde comparamos las propuestas de los programas de gobierno de todos. Habrá un segundo debate a la Alcaldía de Cartagena, en su momento socializaremos metodología”, reseñó la comisión.