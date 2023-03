“Así fue el chantaje que provocó la crisis de Transcaribe”: Dau

“Ustedes recordarán que Transcaribe casi cierra su operación hace dos años porque es una empresa que yo recibí completamente quebrada e inviable. En ese momento, el dilema fue si la dejábamos morir por su insostenibilidad o la salvamos, y yo decidí lo segundo”, aseguró Dau.

El alcalde precisó cómo funciona el sistema de transporte público. “Hay dos concesionarios responsables de la operación de conductores de Transcaribe y uno más pequeño que se encarga del recaudo, la venta de los pasajes y el manejo de las tarjetas. Es el más pequeño, pero el que maneja el ámbito más grueso. Este proceso nació chueco y ese concesionario ya venía con corrupción. Ya bastante he dicho cómo, quiénes son y cómo quieren perjudicar a Cartagena, a través de un vil chantaje, una extorsión”, aseveró el alcalde. Lea: “Por no tragarme un sapo, ahora no hay vigilantes en colegios”: Dau

Y denunció: “Hace dos años me dijeron: o me pagas tanta plata o apago el sistema y nadie puede utilizar Transcaribe pagando. Y así hicieron y nos boletearon, por lo que tuvimos que sacar plata de donde no teníamos para pagarle a una empresa con una actitud de hampones, de delincuentes. Las cosas se solucionan en los estrados judiciales porque el Distrito de Cartagena no se va a dejar chantajear así y todo se solucionará en las cortes”.