Así fue la defensa de Óscar Iván Zuluaga en la plenaria del Senado

El excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga intervino este martes ante la plenaria del Senado, en el marco del debate que se hizo sobre la supuesta financiación de Odebrecht a las campañas presidenciales en 2014, donde insistió que las cuentas fueron totalmente auditadas.

El excandidato uribista hizo una explicación a fondo de cómo se realizó la auditoría y la investigación de su campaña presidencial de 2014, en particular de los dineros que llegaron a la segunda vuelta.

Zuluaga, con vehemencia, señaló que “jamás he cometido un acto de corrupción, jamás he estado en sobornos”, y pidió al país y al Senado que no sea condenado mientras que así no lo haga un juez, por lo que reclamó la presunción de inocencia.

“Mi campaña fue honrada y no hemos actuado al margen de la ley”, sostuvo tras recordar que le han adelantado cinco investigaciones a la misma y “acá estoy y vendré cuantas veces sea necesario”.

Además, citó en el debate que Edulberto Martorelli, el hombre fuerte de Odebrecht, aseguró ante un juez de Brasil “en marzo de 2017 que su campaña que ‘nunca he entregado o transferido a cualquier cuenta de la campaña de Óscar Iván Zuluaga dinero’”.

Y explicó que un mes después, en una nueva declaración ante un juez de ese país, “nunca se había reunido conmigo o con mi hijo David”.

De la misma forma, el excandidato indicó que había solicitado ante las altas cortes de justicia de Brasil, al igual que ante la Procuraduría de ese país, si él tenía alguna investigación en el caso de Odebrecht.

Sobre el asesor brasileño Duda Mendoca señaló que el pago de 1,5 millones de dólares lo hizo la campaña y no por medio de una donación.

Posteriormente, dijo que en Colombia su campaña fue revisada por un grupo de peritos de la Fiscalía, “se auditaron todas mis cuentas y de la familia, no sólo la Fiscalía sino la Uiaf”.

Zuluaga explicó que la campaña pagó en total 490 millones de pesos en impuestos por las donaciones que recibió. “Mi campaña fue absuelta de toda culpa durante los nueve meses de la investigación”, indicó.

Por su parte, en el debate habló el senador Gustavo Petro, quien sostuvo que Zuluaga no respondió sobre si los pagos de Duda Mendoca fueron hechos o no por Odebrecht.

Cuestionó además lo que llamó “la información confusa alrededor del laudo arbitral, porque lo que presentó la prensa sobre el resultado del laudo arbitral no es cierto, la información tranquilizó a la ciudadanía porque se pensó que se habían salvado los recursos y eso no es cierto. Qué hizo Odebrecht, algo que es tradicional, una mesada que se paga a través de una subcontratación que permite que 200.000 millones de pesos pasaran a la clase política en toda su vertiente política y a dirigentes importantísimos desde el año 2009 hasta el último gobierno Santos”.