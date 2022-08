Así reacciona el país a la posesión presidencial de Gustavo Petro

Al acto en la capital se esperan 100.000 personas y comenzará a las 10:00 a.m. Sin embargo, la posesión de Petro y Márquez iniciará a las 3 p.m.

Para el investigador y docente, Fredi Goyeneche, Petro enfrentará una oposición dura que tendrá apoyo de los medios tradicionales en contraste al apoyo popular en las calles. “Vienen días de intensa polarización, las reformas serán escenarios que demostrarán la fortaleza de las alianzas legislativas. Será vital tener canales abiertos de negociación tanto con aliados como con contradictores y definir los ministerios que aún no tienen nombre, pues de eso depende la gobernanza y la gobernabilidad”, estableció.

Para Armando Mercado Vega, politólogo y académico de la Universidad Tecnológica de Bolívar, el país necesita: “Que tanto presidente como sus mayorías en el Congreso impulsen una agenda legislativa con algunas reformas estructurales. Petro propuso muchas reformas y lo más probable es que no logre aprobarlas todas, pero con que consiga aprobar tres o cuatro claves lo consideraría un logro histórico”, precisó.

El Universal consultó con académicos para que analizarán el horizonte político, social y económico que los colombianos pueden esperar bajo las banderas del Pacto Histórico. Para Luis Trejos, politólogo y docente de la Universidad del Norte, se espera un Gobierno más conectado con el país y sus necesidades, pero también con una expectativa ciudadana muy grande sobre su gestión, lo que puede jugarle en contra en la medida en que sus electores esperan soluciones y resultados rápidos, y si no se dan, seguramente, enfrentará el malestar antes de sus primeros 100 días de gobierno.

Para la senadora, una de las principales voces de oposición al próximo presidente, hay muchas alertas que no dan sosiego. “Creo que el Gobierno de Petro tiene que reconocer a los sectores que no se sienten representados y están a la expectativa de lo que suceda. Yo espero que ahora que la izquierda tiene que gobernar y no criticar y hacer paros, se den cuenta lo complejo que es solucionar problemas, y así, respetar y darle valor a lo construido”.

Y subrayó: “Hay muchas preocupaciones por lo radicales que puedan llegar a ser las reformas. Una reforma tributaria que detenga el ritmo del país en cuanto crecimiento económico y creación de empleo; una reforma agraria que paralice el sector; y que un sistema salud tan robusto, construido por 30 años, se desbarate. Seremos una oposición respetuosa, pero sí muy firme y clara con argumentos.