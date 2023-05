Ataque de Dau al Concejo por no aprobar recursos, ¿populismo o necesario?

“Los cartageneros no saben los pormenores y yo los dejaré en evidencia. Cartagena merece saber quiénes de ellos son los enemigos de la ciudad y que todavía aspiran a seguir siendo concejales y uno que quiere ser alcalde de la ciudad (Javier Julio Bejarano)”, disparó Dau Chamat, quien instó a la ciudadanía a “elegir un verdadero Concejo que trabaje por la ciudad como acto democrático”.

“Cartagena merece estar bien informada y no tragar entero, y así elegir un verdadero Concejo que trabaje por la ciudad”, fue la tesis que englobó una de las más recientes publicaciones del alcalde William Dau en sus redes sociales. El mandatario criticó que muchos de los actuales concejales expresaran a El Universal que anhelan su reelección. (Lea: ¿Quieren seguir, retirarse o ser alcaldes? Esto respondieron los concejales)

Desde su posesión el 1 de enero de 2020, la relación entre el mandatario y el Concejo Distrital siempre ha contado con una tensión en el aire que se puede cortar con un cuchillo, por lo que este nuevo pronunciamiento no sorprende ya; no obstante, sí es importante entender el nuevo frente de batalla: la desazón del Distrito porque el Concejo no ha aprobado una cuantiosa incorporación de presupuesto para diferentes inversiones en la ciudad.