Audiencia de revocatoria del alcalde de Zambrano transcurrió en calma

¿Por qué se impulsa la revocatoria?

Según explicó el vocero del comité que busca revocar el mandato del alcalde de Zambrano, esta iniciativa surgió por un “llamado de la misma comunidad ante el inconformismo y la forma tan vil en que el señor alcalde viene ejecutando los recursos del municipio y que le pertenecen a cada uno de los zambraneros”.

Jairo Enrique López señaló en su intervención algunas presuntas irregularidades cometidas por el alcalde durante el año anterior, como por ejemplo “un contrato por $24 millones para la demolición de una casa de bareque, la cual le costó $32 millones a la administración anterior para realizar la Casa de la Cultura”.

“Hoy no hay nada construido en ese lote, la gente no sabe qué pasó con el proyecto. Él (el alcalde) viene jugando con los recursos como si fuese una tienda (...) Esto no lo hago a título personal, no tengo nada en contra suya, pero los dineros que está gastando en estos absurdos contratos son muchos”.

El líder del comité también cuestionó la contratación de viviendas rurales en suelos que al parecer son urbanos y el hecho de que en el SECOP aparezca ejecutado un contrato de $25 millones para la intervención de una vía, cuando no se ha realizado ninguna obra.

Luego de su participación, López cedió la palabra a David Martínez Padilla, quien también hace parte del comité y dispuso de 18 minutos de los 30 conferidos por el CNE.

Comenzó afirmando que ha sido víctima de los ataques a la opinión pública y que “sería importante que los ojos del Gobierno nacional, la Procuraduría y la Contraloría giraran hacia Zambrano para que vean que en este municipio no se está haciendo una correcta inversión”.

“Se convocó a la comunidad para la planeación y realización del Plan de Desarrollo y nada de lo que ahí se planificó está plasmado en el documento final. Eso solo fue una fachada para tomar las fotos e incluirlas en el plan de gestión, porque ya todo estaba hecho”.

También añadió que el mandatario prometió una reestructuración económica a través del campo y en la pandemia los abandonaron.

“Hicieron contratos con calamidad pública por $1.000 millones para llevarle un mercado para dos o tres días a los campesinos (...) En Zambrano hay $137 mil millones en pérdidas en infraestructura, el alcantarillado empezó hace 13 años y hoy tenemos unos manjoles, un tanque de acueducto en abandono”.

Finalmente, le pidió al alcalde corregir sus actuaciones, ya que la comunidad necesita hechos contundentes.