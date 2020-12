Audiencia disciplinaria contra William Dau se suspende hasta 2021

En el 2021 se sabrá si el alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, será sancionado o absuelto por referirse en “términos desobligantes” a las directivas de la Universidad de Cartagena, a quienes tildó de “nido de ratas” y de malandrines.

Este 23 de diciembre, en el marco de la audiencia disciplinaria que adelanta la Procuraduría General de la Nación, la defensa del mandatario, el abogado Gustavo Quintero Navas, presentó tres recursos de nulidad, uno de archivo y dos de reposición, los cuales fueron negados por la procuradora Delegada para la Vigiliancia Administrativa Asuntos Sociales y Paz, Ligia Morales Amarís.

Así transcurrió la audiencia

Gustavo Quintero hizo las solicitudes de nulidad del proceso y archivo del mismo alegando que la Procuraduría no tiene competencia para investigar a servidores de elección popular.

“La circular 005 del 1 de septiembre del 2020 emitida por la Procuraduría dice que los servidores del órgano con funciones disciplinarias adelantarán proceso disciplinarios contra servidores públicos de elección popular cuando se trata de faltas gravísimas que impliquen destitución e inhabilidad general siempre y cuando estas conductas tengan relación con hechos constitutivos de corrupción en aplicación de lo instrumentos internacionales de la lucha contra la corrupción vigentes”, explicó el abogado.

Agregó que el Ministerio Público no argumentó en que parte de los actos investigados se evidencia la corrupción.

El apoderado del alcalde también insistió en las presuntas irregularidades dentro del acta de la diligencia realizada el primero de diciembre dado que, según expone, el Ministerio Público introdujo un pronunciamiento y precisiones sobre la competencia de la Procuraduría para investigar a servidores de elección popular.

Este sostuvo que un acta solo debe dejar constancia de lo que sucedió en la audiencia y no debe complementar el auto de citación, lo que viola el derecho de la defensa, el principio de congruencia y el debido proceso.

La defensa de Dau también solicitó la nulidad del proceso aduciendo una presunta irregularidad sustancial en el auto de citación a audiencia porque no se incluyó en el mismo un control de convencionalidad.

En diferentes momentos de la diligencia, el abogado manifestó que la Procuraduría tiene gran interés en vincular al mandatario en el proceso pese a que este vía jurídica ya fue juzgado y en el marco de ello se retractó por los señalamientos hechos contra los directivos de la UdeC.

“No le queda bien a la Procuraduría insistir, insistir, en hacer la audiencia antes del 15 de enero porque el alcalde no le cae bien quizás al señor procurador”, “no entiendo cuál es el interés de que estemos aquí si ya el alcalde se retractó”, “ustedes están haciendo un gran esfuerzo para mantener el proceso, pero yo debo garantizar el debido proceso y por ello hago todas estas exigencias”, y “ya hay una decisión tomada, yo se que usted (procuradora) no tendrá en cuenta mis argumentos. No hay duda de que el despacho ya tiene su posición”, fueron algunas de las expresiones lanzadas por Gustavo Quintero en medio de la audiencia.

Al respecto, la procuradora Delegada negó los recursos de nulidad, reposición y archivo del proceso argumentando que el organismo de control disciplinario conserva las competencias constitucionales y legales para disciplinar a servidores de elección popular. Indicó que esta competencia también ha sido reconocida por distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado.

Frente a la precisión hecha en el acta de audiencia del primero de diciembre, la procuradora Ligia Morales detalló que el alcalde Dau fue quien solicitó el 24 de noviembre las precisiones “para saber ante quien se surte la etapa de juicio según las pautas consignadas en la Convención Americana de Derechos Humanos”.

Reiteró que la precisión en el acta no es más que una repuesta al investigado que se entregó antes de la instalación de la audiencia. Señaló que este “no hará parte de las ritualidades procesales del trámite disciplinario que nos ocupa y las decisiones que serán tenidas en cuenta a la hora de evaluar la etapa procesal son el auto de citación a audiencia, en el que no se incluye la discutida precisión; los descargos; la solicitud y práctica de pruebas; y los alegatos de conclusión”.

Morales Amarís añadió que el auto de citación se profirió bajo las pautas establecidas y no se observa ninguna irregularidad con la no inclusión de un título que se refiera al control de convencionalidad, dado que la norma no lo contempla y dicho análisis de convencionalidad será realizado en el correspondiente momento procesal.

¿Qué sigue?

Luego de los recursos de nulidad y reposición, la defensa del alcalde Dau realizó los descargos, solicitó nuevamente el archivo del proceso y pidió como pruebas el acta de creación de la Universidad de Cartagena y el testimonio de cuatro personas: Luther Larios Cardozo, representante de los egresados de la Universidad de Cartagena; William Pérez, presidente del Asociación de Profesores Universitarios—ASPU; y de Galo Torres y Jackson Brochero.

Ante este hecho, la audiencia se reanudará el 14 de enero de 2021 para decidir la solicitud de archivo y de prueba; posteriormente el 21 de enero se escucharán los alegatos de conclusión, y el día 28 de enero será la audiencia final donde se conocerá el fallo.