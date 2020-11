[Audio] Con fuertes palabras, finalmente Dau le responde al concejal Bejarano

Ante los continuos cuestionamientos que el concejal Javier Julio Bejarano le viene haciendo, a través de las redes sociales, a la administración de William Dau, este le respondió “con todo” al cabildante.

El alcalde no escatimó en gruesas palabras para manifestar su molestia por los comentarios que ha hecho Bejarano, del que dijo que con mal intencionadas insinuaciones en su contra solo busca hacer crecer su campaña para un próximo período en la Alcaldía de Cartagena. Lea aquí: Concejal Bejarano vuelve a pedirle explicaciones al gobierno Dau

“Bejarano se ha dedicado a tirarle piedra a un alcalde honesto en lugar de respaldarlo. Él está en campaña para la Alcaldía de Cartagena y está tratando de posicionarse como una opción honesta ante un alcalde corrupto. ¡Manda huevo!, tratando de hacerme quedar mal, insinuando que soy un corrupto y que él es el honesto”, expresó Dau.

En exclusiva con El Universal, Dau se despachó contra Bejarano y empezó por recordarle, según él, que fue con su ayuda que finalmente pudo llegar al Concejo.

“También quiero resaltar que yo William Dau, en campaña, fue quien le puso los votos que le faltaban a Javier Julio Bejarano, aunque él no votó por mí. Él me imploró que le hiciera un video patrocinándolo y le hice dos, no uno. Dos invitaciones hice en mis redes a votar por Javier”.

Punto por punto, Dau trató de responder, a su manera, los señalamientos de Bejarano. Le cuestionó que el control político tratara de hacerlo mediante las redes sociales y no en el Concejo que es donde debe hacerse.

“Él pregunta que en qué me gasté los dos billones de pesos de presupuesto, eche acaso él no es concejal, él puede pedir esta información a la Secretaría de Hacienda, pero al cuestionar así públicamente lo que está insinuando es que yo me la estoy robando. Mucho hijo de puta, grandísimo hijo de puta porque con ese comentario él insinúa que hay malversación del presupuesto”, expresó Dau.

En un contrataque, el mandatario le exigió al concejal explicar el motivo de su renuncia como docente en Comfenalco: “Así como él me cuestiona públicamente, yo digo que Javier Julio Bejarano le debe una explicación a todos los cartageneros respecto de los motivos que llevaron a su salida como profesor de Comfenalco. Quiero saber ¿qué tiene que ver su salida con la pérdida de $50 millones en equipos de computo de Comfenalco?”

Dau propuso, irónicamente, rebautizar a Bejarano como “Javier Jacqueline Julio Perea”, en alusión a las presuntas denuncias que esta funcionaria del gobierno de Manolo Duque viene ventilando en su contra, en redes sociales. Le cuestionó además su amistad con Julián Quiñones, un líder social al que Dau desmintió recientemente su supuesta participación en el movimiento “Salvemos a Cartagena”.

“Él (Bejarano) es amigo del tal Julián, cuando yo saqué el post aclarando que nunca formó parte de “Salvemos a Cartagena” ahí sí inmediatamente Javier Julio la soltó toda en contra mía porque él y Julián sí son amigos. Entonces ahora yo quiero que Javier Julio diga si es cierto o no es cierto lo que dijo el tal Julián en una entrevista, que él y Javier dieron el visto bueno para lanzarme a la Alcaldía, que Cinthia vino mucho más adelante, que ellos lanzaron mi movimiento y me pusieron más del 50% de votos (casi 57 mil votos). No sé que se está pintando Javier en la cabeza, cuando él quedó electo en el Concejo raspando por un pelito”.