Aumenta el malestar en sectores petristas contra Gustavo Petro

“Me dueles, Colombia”. Ese mensaje fue compartido de forma masiva en millones de estados de WhatsApp, publicaciones en redes sociales y en fotos de perfil, el pasado 19 de junio. Como axioma emocional fue utilizado por aquellos que no confiaron en las urnas por Gustavo Petro, quien resultó electo como presidente de Colombia ese día.

Sin embargo, cesó la horrible noche de la segunda vuelta presidencial, y con los días Gustavo Petro fomentó cierta tranquilidad en muchos que no lo tragaban. ¿Cómo lo hizo?

Sin embargo, cesó la horrible noche de la segunda vuelta presidencial, y con los días Gustavo Petro fomentó cierta tranquilidad en muchos que no lo tragaban. ¿Cómo lo hizo?

El proceso de transición entre el Gobierno Duque y el equipo designado por Petro ha provocado ruido en sectores de izquierda que se sienten marginados del equipo empalme y fuera de la baraja de un posible gabinete. Voces de descontento se escuchan en el Polo Democrático y en colectividades similares. Por su parte, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) aseguraron que no fueron tenidos en cuenta en el comité del sector educativo.

Un risueño Uribe aseguró al salir de la cita que la oposición del Centro Democrático será racional y que apoyarían las propuestas positivas dirimidas a través del acuerdo nacional. No obstante, el senador Gustavo Bolívar, uno de los escuderos de Petro en el Pacto Histórico, reaccionó: “Bienvenida la reconciliación, pero a Uribe, solo perdón social. Perdón judicial si va a la JEP. Perdón divino... difícil. No podemos traicionar a las víctimas”. El malestar está inaugurado.

En su discurso de victoria, el presidente electo Gustavo Petro habló de “las dos Colombias”, propiciando a un “acuerdo nacional” con políticos y empresarios, que no estuvieron en su campaña o que temen a las reformas venideras. Un espacio donde se discutirán “sin líneas rojas” las propuestas, como por ejemplo la exploración petrolera y el modelo económico.

“Estamos muy extrañados porque no nos convocaron a la comisión de empalme cuando Fecode se jugó el todo por el todo en esta campaña, nos estigmatizaron, nos maltrataron desde muchos sectores por apoyar a Petro”, denunció Carlos Rivas, expresidente y actual ejecutivo de la Fecode.

“Estamos muy extrañados porque no nos convocaron a la comisión de empalme cuando Fecode se jugó el todo por el todo en esta campaña, nos estigmatizaron, nos maltrataron desde muchos sectores por apoyar a Petro”, denunció Carlos Rivas, expresidente y actual ejecutivo de la Fecode.

Gustavo Bolívar, con respecto a la controversia, tuiteó: “Admiro la generosidad de Gustavo Petro para conformar un gobierno pluralista y de unidad que garantice la paz y la gobernabilidad; pero no olvidemos organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, afro y a la izquierda quese jugó la vida por esta causa”.

En la misma línea crítica se suscribió César Pachón, líder campesino y senador del Pacto Histórico. “Juntarse con todos SÍ. Dialogar con todos SÍ. Construir desde la diferencia SÍ. Pero premiar “traidores” que pescaron en río revuelto, en esa no cuenten conmigo. Perdón, pero hasta ahí llego”, aseguró.

A ese descontento se unieron múltiples voces en redes y varias organizaciones sociales rechazando algunos nombres del equipo de empalme de Gustavo Petro, como los de Gloria Arizabaleta (exesposa de Roy Barreras), Adriana Barragán (esposa de Alfonso Prada), y Ángela Benedetti y Adelina Covo (suegra y hermana de Armando Benedetti). Adicionalmente, en el centro no gustó las designaciones de Sebastián Guanumen, coordinador de la campaña sucia en las elecciones, y del senador de Cambio Radical, Temístocles Ortega, representando a las maquinarias.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y la Alianza Libre de Fracking, rechazaron que el conservador Guillermo Reyes González sea el jefe de empalme del sector justicia del nuevo gobierno. Por eso, grupos de ambientalistas pidieron la salida del empalme del exviceministro del interior y ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, pues Reyes es abogado de la multinacional minera Anglogold Ashanti (AGA).

“El abogado Reyes intervino a nombre de AngloGold Ashanti durante un cabildo abierto convocado en respaldo de un proyecto de acuerdo en defensa del patrimonio ecológico y cultural en contra de la mega minería metálica”, aseguraron desde el Movimiento Nacional Ambiental, que agrupa a colectivos ciudadanos, indígenas y de activisas por los derechos humanos.

“Esta serie de diferencias muestran la complejidad que tendrá para gobernar. Podría generarse un contexto en el cual la oposición política al gobierno no venga desde sectores opositores sino de la propia izquierda”, precisó el politólogo Trejos.

Y agregó: “Este es parte del costo político que está pagando Petro por lograr gobernabilidad y mayorías en el Congreso. En cierta forma, las molestias públicas de estos sectores evidencian que no hay un mecanismo o canal interno en de la coalición de gobierno para la resolución de controversias, pues en ciertos casos se está priorizando lo técnico sobre lo ideológico, y que si bien el presidente electo es de izquierda su gobierno será de centro”.

Por su parte, Petro expuso a la revista Cambio que: “El objetivo es construir un nuevo clima político. Hay que luchar tanto con el sectarismo de las derechas como con el sectarismo de las izquierdas, porque la polarización es eso. No es que no existan diferencias sino que esas diferencias no se trasmiten a partir del sectarismo. Porque el sectarismo en Colombia lleva a la violencia”.

Para Trejos, Petro está siendo coherente y estratégico. “Necesita crear condiciones políticas para poder gobernar y sacar adelante las bases de lo que será su Plan de Desarrollo”, puntualizó. Esa tesis la propició Petro al expresar: “Si nos aislamos, nos tumban”.