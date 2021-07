Avanza en Cartagena inscripción de cédulas para elecciones de 2022

En www.registraduria.gov.co, en el sitio “consulte aquí su lugar de votación”, los ciudadanos pueden verificar cuál es su actual puesto de votación, para definir si quieren cambiarlo o no.

Los jóvenes que acaban de recibir su cédula digital o amarilla con hologramas no deben realizar este procedimiento, ya que al recibir su documento de identidad ingresan automáticamente al censo electoral, quedando habilitados para votar en un puesto cercano a la dirección informada al momento de tramitar su cédula. Deben inscribirse solo si desean cambiar su actual puesto de votación.

También, todas las personas que expidieron su cédula antes de 1988 y no han inscrito su cédula ni han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos 23 años, ya que actualmente no hacen parte del censo electoral.

¿Cómo inscribir la cédula?

Jorge Alberto Cardona, uno de los dos delegados del registrador Nacional en el departamento de Bolívar, en conversación con este medio, explicó que para inscribir las cédulas, las personas deben acercarse a cualquiera de las cuatro registradurías de la ciudad: Registraduría Especial de Cartagena y Delegación Departamental de Bolívar, en la avenida Pedro de Heredia; Registraduría Auxiliar No. 1 en Ceballos, Registraduría Auxiliar No. 2 en Barrio España y la Registraduría Auxiliar No. 3 en Villa Estrella.