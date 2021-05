Blel celebra decreto que permite que alcaldes y gobernadores se vacunen

El gobernador de Bolívar destacó esta decisión del Gobierno nacional, teniendo en cuenta además que él sufrió en carne propia el virus.

“Que las máximas autoridades sanitarias del orden nacional, departamental y distrital del país puedan ser vacunadas, es darle mayores herramientas a alcaldes y gobernadores para continuar desde los diferentes rincones de sus territorios ejerciendo control y autoridad, elevando un poco el nivel de protección frente al COVID con la vacuna. Sin embargo, el no estar priorizados dentro del esquema no ha sido excusa para que en estos 14 meses que llevamos frente a esta pandemia, sigamos gobernando en territorio, al lado de nuestra gente y en cumplimiento de agendas, batallando contra esta enfermedad; no solo padeciéndola en carne propia, sino también enfrentándola desde los municipios, implementando día a día las acciones necesarias para disminuir los casos de contagios y muertes por el virus. Seguiremos siendo los primeros en la batalla, sin rendirnos por garantizar mayor protección de nuestros ciudadanos contra el virus”, indicó el gobernador de los bolivarenses.