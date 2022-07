Bolívar contra Barreras, ¿realidad o treta de policía malo y policía bueno?

Sigue latente la tensión en el petrismo. Gustavo Bolívar no ha dejado de suscitar polémica en redes con su enfrentamiento con los miembros del Pacto Histórico que a su parecer no representan el cambio, ideal de esa colectividad. En esa cruzada constantemente discute con su compañero de filas y presidente del Senado, Roy Barreras.

Sus señalamientos tienen nombre y apellido para muchos analistas del ámbito político; sin embargo, Barreras siempre ha mantenido la mesura. “Apreciado Gustavo. He evitado, por el bien del éxito del gobierno de Gustavo Petro, responder a tus ataques, pero no se puede volver el chisme una actividad política”, interpeló.

No obstante, y pese a los llamados de diversas voces de calmar las pasiones, Bolívar prosiguió con sus críticas a micrófono abierto. Un día antes de la posesión del Congreso, indicó que: “La lucha anticorrupción apenas comienza. Vamos a defender con el alma este Pacto Histórico que costó tanta sangre. Los invito a conformar un frente que vigile la gestión pública de todos nosotros. Esto no es dividir. ¡Esto es cuidar una causa!”.

Bajo el concepto de Luis Trejos, politólogo y docente de la Universidad del Norte, la actitud de Bolívar no es nueva ni debe sorprender. “Cabe recordar que siempre ha llevado la capa del purismo en el petrismo. Cuando llegó Armando Benedetti al Pacto Histórico, Bolívar lo criticó y eso ocasionó que Benedetti se retirara por un tiempo del petrismo. Desde su óptica purista privilegia lo ideológico sobre lo pragmático en la política. Aún no entiende la dinámica de las alianzas y los acuerdos, en donde Barreras es experto, y por eso han tenido desavenencias públicas, pues lo considera un intruso”, explicó el académico.

Y agregó: “Huele mal Roy Barreras. Está en campaña por una candidata del actual contralor, Felipe Córdoba, para garantizar el tapen tapen, 4 años más. Varias personas del Pacto me han llamado para abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay que tumbarla. Seguro me derrotan, pero la gente votó por un cambio no lo olviden”.

Posteriormente, hace pocas semanas, la lista de aspirantes a contralor general de la República inauguró un nuevo capítulo. “Cambio sí, pero no a cualquier precio. Cambio sí, pero no con cualquiera. Reconciliación sí, pero sincera, no por intereses. Un contralor, elegido por políticos tradicionales, jamás vigilará los recursos de la Nación, Gobernaciones y Alcaldías. Llegan a tapar robos de sus amigos y a llenar de burocracia la entidad para pagar favores. Tenemos mayorías. Podemos elegir alguien honesto. No le fallemos a Colombia”, tuiteó Bolívar dejando entrever que María Rangel Esparza, una de las nominadas, era una ficha de Barreras.

Por su parte, el politólogo Trejos no se suscribe en los creyentes de la teoría policiaca. “Esta estrategia no creo que tenga coherencia en estos momentos, pues Petro tiene contenta a gran parte de la política y la oposición que recibe no viene de afuera sino desde adentro con Gustavo Bolívar”, explicó.

Bolívar, ¿relegado?

“Ayer estaban pagando $50.000 por cada tuit en contra mía con la tendencia #BolivarQuiereContralor. La información me llegó de dos fuentes. Ya saben la guerra sucia que me viene por pisar callos. Además ya sé quien es el autor del mandado. Lamento defraudarlos. No conozco a ninguno de los candidatos, no tengo candidatos. Me he negado a recibir a los q me han pedido citas. Solo quiero para mi país un contralor que no tape la corrupción, que denuncie, que no esté en el bolsillo de las mafias”, señaló Gustavo Bolívar.

Para Trejos, su actitud es porque se siente maltratado “luego de haber apoyado incondicionalmente y por tanto tiempo a Petro, y ahora este le haya dado más poder y confianza a los recién llegados, y no a él que fue uno de los fundadores de la Colombia Humana. Teme quedar relegado”. Y ese temor según diversas voces puede hacerse realidad a mediano plazo.