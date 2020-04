“Bolívar: el departamento de los elefantes blancos de las regalías”

En medio de una sesión virtual realizada por la Comisión Quinta de la Cámara el pasado 14 de abril, en donde participó el contralor General, Carlos Felipe Córdoba, Cure aseguró que “se han venido haciendo muchas denuncias en el departamento sobre los casi un billón de pesos que ejecutó la administración pasada, y que no es mentira y son visibles los múltiples elefantes blancos que quedaron de esa ejecución de esas regalías, y que hoy en día no sabemos qué ha pasado con esas obras inconclusas. Tuvimos el año pasado la elaboración de los Juegos Nacionales, en los que se invirtió bastante plata y se hicieron muchísimas obras, y que bastantes obras quedaron inconclusas; bastantes megacolegios en varios municipios que también han sido elefantes blancos que han tenido muchas denuncias por parte de veedurías y alcaldes, pero que todavía no hemos tenido solución alguna”.

La respuesta del contralor

Tras los señalamiento de la congresista, el contralor le salió al paso asegurando que las investigaciones sí han avanzado y que tendrá mano dura con cualquiera que haya echado mano a esos recursos.

“Hemos tenido toda la contundencia, disposición y el compromiso en torno a las recursos de regalías. Hay algunos proyectos en Bolívar que ya hemos venido revisando y están dentro de los hallazgos. Es conocido por todos, ustedes saben que yo venía de la Federación Nacional de Departamentos y me declaré impedido en su momento para la vigilancia y control si eso significaba de alguna manera que no pudiese yo verificar los recursos y me han negado el impedimento. Y como se los digo anteriormente, no me pesará la mano, si toca a alguna persona que yo conozco con antelación y haya destinado mal recursos públicos, se le abrirá el proceso de responsabilidad fiscal y si hay las pruebas se fallará”, dijo Córdoba.

En diálogo con El Universal, Karen Cure aseguró que hoy en día los contratistas de varia de esas obras se han hecho millonarios a costa de dichos recursos, por lo cual solicitó al contralor entregar un informe en donde se detalle qué ha pasado con cada uno de los proyectos hechos en el departamento con dinero del SGR.

“Las regalías, ese es un tema que se presta para mucha corrupción y en el Congreso nos hemos dedicado a fortalecer a la Contraloría porque creemos que tiene la máxima responsabilidad para vigilar que se hagan realidad y sean efectivos los dineros de las regalías. Hoy en día la mayoría de esos contratistas que ejecutaron obras son millonarios, todos con platas de las regalías, porque todavía no hemos visto los informes de esas ejecuciones de obras en el departamento; por eso le pedí un informe de cómo van las investigaciones en Bolívar sobre el tema de regalías, porque no vamos a permitir que se vuelvan a presentar proyectos para que se pierdan esas platas y se las roben otra vez”, aseguró Cure.