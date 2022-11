Cabal: “Petro es un político sin hígado, no le importa ir contra los suyos”

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático.

En temas más personales, que Lafaurie esté en Caracas, ¿ha pasado factura en su relación familiar o la situación se ha manejado con altura?

No. La relación personal es una relación de más de 30 años. Nosotros tenemos una conversación seria. Yo no comparto su postura porque de todas maneras es un riesgo, no por él ni por su gremio, porque él es veterano y su gremio lo entendió y lo avaló, sino por el efecto que eso tiene sobre mis aspiraciones políticas a futuro.

En una entrevista reciente, Armando Benedetti dejó entrever que el Gobierno Petro va mal por ciertas actuaciones de su gabinete. Irene Vélez irá mañana al Congreso para una eventual moción de censura. ¿Cuál es su posición al respecto?

Irene Vélez es un desastre, pero el gobierno Petro es un desastre. Irene Vélez tiene una contaminación ideológica peor que la de Gustavo Petro. Vive en un universo imaginario donde los recursos energéticos son satanizados pero se exaltan de otro tipo de elementos. Entonces, según ella, toca decrecer porque hay países que crecen muy rápido. Ganar menos porque otro gana más es absolutamente absurdo, fuera de realidad.

Satanizar todos los recursos como el petróleo, el gas, el carbón, que son energía para privilegiar sistemas alternativos que además consumen una cantidad de minerales, lo desconocen los seguidores de toda la esquizofrenia del cambio climático que todo lo vuelven un extremo cuando no es así. Pues es eso es vivir en la irrealidad. Uno se copia de los países ricos no de los países pobres ni tomando decisiones en contravía de la evidencia.

Hace unos días, hablamos sobre la reunión del Grupo de Puebla y ahora el expresidente Ernesto Samper critica la Conferencia de Acción Política Conservadora, realizada en México a la que usted asistió recientemente. ¿Cómo toma sus críticas?

Las críticas de personajes como Samper, que se presumen liberales, son las típicas críticas del fascista. Ellos se permiten todo. Se creen con la licencia de opinar de todo, cuando el Grupo de Puebla es un grupo de convictos, delincuentes de lo peor, que tuvieron el privilegio de ser mandatarios para robarse el erario y ser cómplices y socios del narcotráfico.

Ahora les molesta que otros grupos que piensan diferente, que no inventan, que defienden la vida, no como la izquierda que aprueba el aborto hasta las 24 semanas o más, eso les parece genial. Según su concepto un niño no nacido no es nada, es un puñado de células, no es un ser sintiente. Pero a un pez le dan un estatus pues casi de persona porque así están de pervertidos. Entonces le molesta que estemos quienes de verdad defendemos la libertad y no cómplices de delincuentes y de terroristas como él.

¿Cómo visiona los próximos años de Gobierno Petro?

Veo que esto es un caos y que se va a recrudecer la violencia. Desarticular, desmoralizar, descabezar a los más altos mandos de la Fuerza Pública le va a traer su cuenta de cobro. Los delincuentes pueden mandarle carticas de paz y de amor, pero que no van a abandonar el crimen que les genera altas sumas de dinero. Veo un país desencuadernado, veo desempleo, veo desinversión y todo esto va a redundar en el empobrecimiento nuevamente de las personas más necesitadas, no al revés.