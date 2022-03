Candidatos tienen las horas contadas para definir fórmula vicepresidencial

“Yo no tengo afán por ocupar un cargo, mi afán es por lograr un cambio para este país, eso significa un proyecto de construcción colectiva que hemos venido construyendo con el Pacto Histórico desde lo rural, desde las zonas más empobrecidas de Colombia. Más allá del lugar que ocupe, mi prioridad es la gente. Vamos a lograr parir la dignidad para este país y vamos a ir de la resistencia al poder”, expresó Márquez frente a los resultados de los comicios.

Por su parte, Márquez manifestó a los medios de comunicación que no está preocupada por el cargo que ocupe de ahora en adelante, sino en la construcción de un proyecto que le da voz a “los nadie”, como ella misma los cataloga.

La decisión de los electores dejó en graves aprietos al candidato Petro, quién había manifestado no estar de acuerdo con la decisión de que quien quedara en el segundo puesto de la consulta sería la fórmula vicepresidencial del ganador, por su parte, el exalcalde no se ha pronunciado frente al tema.

En el Pacto Histórico, aunque el triunfo del candidato Gustavo Petro no fue la gran sorpresa política, los más de 783.100 votos que recibió la lideresa Francia Márquez demostraron el masivo apoyo feminista, afrodescendiente y de cambio que están pidiendo los colombianos en las urnas.

COALICIÓN CENTRO ESPERANZA

En la coalición Centro Esperanza tampoco se ha definido nada aún, aunque en su discurso después del triunfo, Sergio Fajardo anunció que su fórmula vicepresidencial iba a ser una mujer. Este lunes, ante nuevamente la pregunta, respondió que aún no ha definido con los miembros de la coalición quién lo acompañará en la contienda electoral.

“Todavía no hemos hablado de eso, seguiremos conversando y toda esta semana vamos a estar trabajando. Si no lo hemos hablado cómo puedo decir que la fórmula está acá, en este momento no lo puedo decir”, expresó Fajardo a los medios de comunicación.

El candidato del partido Alianza Social Independiente (ASI), expresó que su fórmula vicepresidencial tiene que ser una persona valiosa y que se identifique con los ideales de la agrupación política a la que él representa.

“Tiene que ser una persona muy valiosa, inteligente, trabajadora, convocadora, abierta, carismática. Está por verse”, aseguró Fajardo.

EQUIPO POR COLOMBIA

El ganador del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, manifestó que cuando conformaron la coalición acordaron que quien ganara de esa agrupación política tenía la potestad de decidir quién será su fórmula vicepresidencial, sea un integrante de la coalición o alguien externo.

Después de la celebración del triunfo de Gutiérrez, los miembros del Equipo por Colombia sostuvieron su primera reunión, en la que hablaron sobre los próximos retos que avecinan con la intensión de no dejar avanzar el populismo, del que califican representa el candidato Petro.

“Ayer dimos un gran paso juntos. Este es sólo el comienzo, que nos llevará a ganar la Presidencia para liderar el gran proceso de transformación que necesita Colombia. Unámonos en torno al modelo de país que nos permitirá cambiar para avanzar”, expresó Gutiérrez en su cuenta de Twitter.

Para ratificar ese pensar, el exministro Óscar Iván Zuluaga anunció este lunes que renunciaba a su aspiración presidencial para apoyar la candidatura de Gutiérrez, hecho que dejó al partido Centro Democrático sin candidato presidencial único.

La línea política de derecha también está a la espera de la decisión de Cambio Radical, de definir quién será su candidato presidencial, puntualmente sobre la posible candidatura del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien no negó ni aceptó su posible aspiración.