Caricatura de Matador que critica OPS de Primera Dama en Cartagena es falsa

“Cynthia Amador es una persona de mi absoluta confianza, hay cosas de la administración de Cartagena en que yo no confío más que en Cynthia para discutir y pedirle consejos, eso la califica para tener un contrato de alta confianza. Por el hecho de que sea negra, que venga de vivir en el barrio El Reposo, por el hecho de no tener un título universitario, no se les puede estigmatizar, es una persona muy valiosa, independiente de que no tenga lo títulos que requerirían para una OPS de tanto valor, ella cumple de sobra con los requisitos para un contrato de alta confianza”, sostuvo el mandatario. Lea: “Nunca se había visto una investigación por una OPS, solo en esta administración”: Dau

Y reiteró que desde su llegada al Palacio de la Aduana son varias las denuncias que han hecho sus opositores en contra de su administración, con el fin de “quitarles el poder”.

“Los malandrines están sangrando, están asfixiados, no saben cómo hacer para sacar a esta administración del poder. No hay un solo nombramiento, no hay un solo contrato, un solo decreto que salga de esta administración distrital que no lo cojan con lupa y comiencen a ver cómo le encuentran tres patas al gato para salir con sus calumnias y denuncias, esto lo hacen porque como yo siempre he dicho, los órganos del Estado comen del mismo plato, en este caso los órganos de control están al servicio de los malandrines, y este es el caso de la investigación contra Cynthia”, dijo.