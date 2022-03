Cartagena, a vencer la abstención en estas elecciones

Participar, clave

Y agrega: “Los grandes jefes políticos del Congreso siempre han creído que entre más desprestigiados estén es mejor, porque la gente no sale a votar, y al no salir, tienen más probabilidades de ser elegidos y reelegidos”.

“Mientras mucha gente se abstenga es mucho más fácil para los clanes políticos comprar votos, es un fenómeno puramente económico, si la mitad de la gente no vota les queda más fácil a los clanes políticos que participan en las elecciones comprar un número sustantivo de votos y hacer la diferencia. Pero si mucha gente vota, esto no es rentable, porque tendrían que comprar muchísimos votos para ganar en las elecciones”, señala Ruiz.

Y es que la abstención parte precisamente de la desconfianza que tienen los ciudadanos en los políticos.

“La gente no participa electoralmente porque no le encuentra valor a hacerlo, piensan que todos son unos bandidos y que llegan a robar y por eso no votan. Hay una desconfianza hacia las personas que llegan a los cargos públicos porque la gente considera que llegan es a lucrarse, no a trabajar por el común”, dijo Ruiz.

En esto coincide con Orlando Higuera, director del programa de ciencia política y relaciones internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar, que añade que los ciudadanos sienten menos cercanía con los congresistas en comparación a alcaldes o gobernadores.

“La gente no participa tanto porque de alguna manera ese nexo con el político no es tan cercano, no sienten el trabajo institucional y por esa razón las personas buscan otras cosas que hacer el domingo, no necesariamente salir a votar”, manifestó.