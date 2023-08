Caso Petro: Alianza Verde discutirá permanencia en la coalición de gobierno

El copresidente del partido Alianza Verde y candidato a la Gobernación de Boyacá, Carlos Amaya, también se pronunció al respecto.

"Esta no es una posición como copresidente, el partido no ha tomado una decisión, no lo ha discutido, pero como integrante del partido, como integrante de la dirección nacional, exgobernador y precandidato presidencial que no votó por el presidente Gustavo Petro, tengo que decir que sería un grave error para el partido Alianza Verde en estos momentos de desestabilización, de crisis, tomar la posición de retirarse de la coalición de gobierno", dijo.