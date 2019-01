Centro Democrático presentó balance de gestión legislativa

La bancada del Centro Democrático, el partido creado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hizo un balance de sus actividad en el Congreso en el presente periodo legislativo e informó que en la primera parte del periodo lleva 5 actos legislativos, 52 proyectos de ley presentados, y 146 debates de control político propuestos por esta bancada.

La senadora Paola Holguín indicó que se avanzó en varios proyectos importantes para el Gobierno nacional y los colombianos.

“Logramos aprobar la Ley de Financiamiento, una Ley que garantizó no golpear las clases populares, no modificar el IVA, no modificar el tema pensional, donde gravamos a las empresas y quienes más dinero ganan para poder cubrir lo que nos cuesta el presupuesto, que se traduce en políticas sociales para beneficio de todos los colombianos”, expresó Paola Holguín.

La senadora del Centro Democrático resaltó que la bancada de su partido apoyó proyectos importantes del Gobierno, “como el de modernizar el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), el cual quedó aplazado, pero no anulado, y que busca conectar a más de 20 millones de colombianos que hoy no tienen conexión tan importante para la competitividad y para el avance social”, precisó. Este partido lo conforman el expresidente y senador, Álvaro Uribe (su líder), y senadores como el cartagenero Fernando Araújo (en su segundo periodo), María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, José Obdulio Gaviria, entre otros senadores reconocidos.