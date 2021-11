Claudia López, alcaldesa de Bogotá, enredada en nueva polémica

Claudia López no es alérgica a las controversias, hecho demostrado en su carrera llevada con un discurso directo y una defensa pasional de sus ideas, lo que la ha llevado a involucrarse en diversos conflictos con otros personajes de la política. (Lea: Coalición Centro Esperanza, ¿ahora sí entran a la competencia presidencial?)

A las críticas de varios internautas se unió otro asistente a la reunión conclave de la Coalición Centro Esperanza, Carlos Fernando Galán, concejal de Bogotá, quien inquirió a la alcaldesa por su supuesta injerencia política. “Alcaldesa, sus trinos pueden tomarse como participación en política. No hay que hacer lo que no queremos que otros hagan. Demos ejemplo”.

Según un fallo de la Corte Constitucional, dicha restricción es necesaria dado que existe “la necesidad de preservar el principio de imparcialidad de la función pública, asegurar la prevalencia del interés general sobre el particular, garantizar la igualdad de los ciudadanos y organizaciones políticas, proteger la libertad política del elector y del ciudadano”.

“Es una falta gravísima que un servidor público use su cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas”, indica el Código Disciplinario.

En el caso de Claudia López, a pesar de que varios consideraron que su trino fue participación en política, como reseña El Espectador, “el tema de las redes sociales no se ha reglamentado y en muchos casos prevalece la libre expresión que tiene el funcionario en estas esferas. Por eso, aunque el trino no guste, posiblemente no tenga mayores repercusiones en el campo disciplinario”.