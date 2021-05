“CNE debe expedir credencial de Verónica Payares en la Asamblea”

Las autoridades judiciales no le dieron la razón a la integrante del Partido Liberal y su apoderado, y resolvieron que el voto en blanco no es considerado legalmente como un candidato, explicando que el aspirante que le seguía en votación a Vicente Blel era Padauí, por lo que la curul de este último quedó en firme. Así lo determinó el Tribunal Administrativo de Bolívar y lo reconfirmó el mismo Consejo de Estado.

Petición

Bechara explica que quien expidió la credencial de Padauí tras resolver las acciones con Payares fue el Consejo Nacional Electoral y que por ello le enviará hoy un oficio, pidiéndole que sea esta quien ocupe la curul.

“La solicitud de consulta que debe hacer la Asamblea es al Consejo Nacional Electoral, porque este es el que expidió la credencial de Hernando Padauí. Como apoderado de Verónica presenté un recurso de apelación en sede administrativa. Inicialmente, la comisión escrutadora de la Registraduría en Bolívar no le da la curul a ninguno de los dos porque yo interpongo la apelación. Allá en Bogotá el CNE no otorga el derecho y expide credencial de Padauí. Allí la competencia de Registraduría se suprime y la acoge el CNE”, indicó el jurista.

Este asegura que ahora será Verónica Payares la que entrará a ocupar la curul que quedó en la Asamblea. “El Estatuto de Oposición es claro y dice que todo vuelve a la causa original en las corporaciones, en virtud de la Constitución, en caso de fallecimiento, que es una causa permanente. Verónica Payares, al sacar la votación 14 por el Partido Liberal, es el mismo Consejo Nacional Electoral el que debe expedirle cuanto antes la credencial, porque fueron ellos quienes se la dieron a Hernando Padauí.

La Asamblea no tiene voz ni voto allí, porque no tienen competencia. La Asamblea lo que puede hacer es una consulta el CNE, que es el que expide. Lo del Consejo de Estado es tema contencioso, y el tema contencioso ya pasó. La Constitución dice que hay que recomponer las corporaciones y se compone con la curul 14. No cabe la silla vacía en este caso, porque ese es otro fenómeno. Esa curul no es de partido, la otorgan a una persona natural que obtiene la segunda votación. Mañana -hoy- mismo interpondremos la solicitud ante el CNE, porque ese es el mecanismo”, concluyó el abogado.