CNE sí investigará inscripción de Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá

Cataño escribió al respecto que “he pedido al CNE la revocatoria de la inscripción de Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá, su renuncia no fue publicada en la Gaceta del Congreso o edicto, lo que implica que no terminó el proceso legal para efectos jurídicos ante terceros, esto hace que se encuentre vigente la prohibición de desempeñar un cargo público al 01 de enero de 2024, no siendo posible su posesión como alcalde en caso de que sea elegido”.