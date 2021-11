Colombia Justas Libres responde a controversia sobre John Milton Rodríguez

Una controversia política comenzó cuando Ricardo Arias Mora, copresidente del partido político Colombia Justa Libres, envió una carta al Consejo Nacional Electoral (CNE) en la cual afirmó que la candidatura presidencial del senador John Milton Rodríguez, en representación de ese mismo partido, debía ser investigada.

Arias expresó que la elección de Rodríguez fue por parte de personas que no pertenecían directamente al partido, eso haría la elección invalida. El copresidente expresó que el pasado 12 de noviembre se realizó un evento en donde, según Arias, no hubo una decisión de fondo. Lea: Colombia Justas Libres proclamó a John Milton Rodríguez como su candidato

Además, después de haberse dicho que el senador Rodríguez iba a hacer parte de la Coalición de la Experiencia nuevamente Arias se refirió a la candidatura.

“Colombia Justa Libres NO ha autorizado participación en reunión alguna a ningún particular. Ni el consejo directivo nacional oficialmente ha autorizado a alguien, ni como copresidente he sido siquiera informado. ¡Solo fantasías!”, aseguró Arias en su cuenta de Twitter.