Comienzan las controversias por el Plan de Desarrollo de William Dau

Mientras tanto, el concejal Óscar Marín intervino, señalando que había que tener en cuenta lo dicho por Herrera, pues la socialización era un paso establecido legalmente y que no se podía pasar por alto.

“Poca visibilidad hemos tenido en esta entrega de parte de la Alcaldía hacia este documento, que fue una sorpresa para nosotros. Nuestros conceptos aparentemente no se tuvieron en cuenta y en algunos aspectos se corrigieron algunos datos. Planteamos modificaciones al plan en movilidad, espacio público e infraestructura, para que macroproyectos tengan una línea de continuidad en el desarrollo de la ciudad a través de un plan general de reivindicación de muchas obras abandonadas en la ciudad. El plan lo conocimos el día que lo entregaron al Concejo, antes de la entrega no fue socializado”, dijo Herrera.

Uno de los intervinientes fue Antonio Aponte, presidente del Consejo Territorial de Planeación, quien señaló que las consideraciones de este órgano no habrían sido tenidas en cuenta por la Alcaldía en la formulación del Plan de Desarrollo, siendo que tiene una labor tan importante como representantes de la sociedad civil en la planeación del desarrollo integral de las entidades territoriales. “Vemos lejanía con el plan que se presentó”, dijo.

Tania Jiménez, también miembro del Consejo Territorial de Planeación y quien es decana del Instituto de Estudios de Desarrollo de Economía y Sostenibilidad de la Universidad Tecnológica de Bolívar, dijo que sí recibieron en febrero el anteproyecto del plan.

“Hicimos lo que demanda la ley y emitimos un concepto de 100 páginas. A raíz de la pandemia pudo haber cambios sustanciales en el proyecto además de las recomendaciones, y no conocemos cuáles recomendaciones que hicimos fueron acogidas, modificadas o adicionadas. Eso no está en la ley que tengan que enviárnoslo nuevamente -el texto del Plan de Desarrollo-, pero en el ambiente de una comunicación fluida, es necesario. No han sido socializado que aportes tuvieron en cuenta”, explicó Jiménez.