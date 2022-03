Con el empresariado, Enrique Gómez inscribió su candidatura presidencial

“Tenemos coherencia, no tenemos rabo de paja, no hemos participado en la repartida del Estado durante décadas y traemos la capacidad de hablar sobre los temas de interés: reforma integral a la justicia, transformación a la educación, a nosotros no nos asusta ‘mejode’ (Fecode), vamos a cambiar la educación porque los jóvenes no pueden seguir esperando que al sindicato se le dé la gana de mejorar”, expresó el candidato presidencial.

Frente al porqué no tener una fórmula vicepresidencial femenina, Gómez aseguró que aunque hicieron la búsqueda de encontrar a una mujer, no lograron concretarla asegurando que las mujeres aún no se sienten seguras de hacer presencia en la política.

“No hay muchas mujeres atraídas por la política, la apatía, mujeres de Colombia apoyen a Salvación Nacional, vincúlense al proceso electoral, las mujeres han sido tímidas y tienen tanto que aportar”, expresó Gómez a los medios de comunicación.

El candidato vicepresidencial Cuartas, durante su trayectoria, ha trabajado en diferentes empresas colombianas pero es la primera vez que participa en la política.

Finalmente, el precandidato aseguró que en dado caso a que no lleguen a ganar en primera vuelta, apoyarán al candidato del Equipo por Colombia o a Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático.