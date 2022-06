“Con el primero que hay que hablar es con el expresidente Uribe”

Es con base en el diálogo, no con las mayorías ni nada de eso, sino para buscar desde cualquier punto que se vaya a tratar sobre economía, justicias sociales, reforma agriaría, transición energética, paz, sea siempre concertado. De alguna forma nosotros ya lo veníamos haciendo en la campaña. Nosotros nos reunimos con los empresarios, con los gremios, con los cacaos, no para que votaran por nosotros, ni nos acompañaran en las propuestas, sino para que sí ganábamos, era la primera piedrita de un puente que había que tender con ellos, porque entendemos que somos los primeros en entender que esto quedó 50-50, al quedar 50-50 lo único que queda claro de verdad es que tenemos que buscar un consenso con esa otra mitad del país que no escuchó de las propuestas de Gustavo Petro.

- Cómo ve hoy luego de la campaña a sectores de Cambio Radical, a los conservadores? Algunos llegaron en la segunda vuelta

Lo primero que hay que decir es que nosotros el 13 de marzo elegimos 20 senadores, 31 representantes a la Cámara y si usted suma los de las Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz, nosotros estamos alrededor de 60 parlamentarios, también los verdes nos acompañaron de forma total, estamos hablando de senadores, más los indígenas, estamos en 40. Usted sabe que la mayoría quedan con 55 y eso está entre el Partido Liberal y de Cambio Radical que ya nos habían expresado nuestro apoyo, de alguna u otra forma nos habían expresado su apoyo, y de la U también, por lo cual la mayoría será bastante simple y tranquila.

- ¿Ustedes tendrían las mayorías?

Yo creo que las dos cámaras está fácil, no de forma facilista, o triunfalista, sino fácil por la realidad política que se vio durante la campaña.

- ¿El diálogo nacional del que se habla hasta donde podría aguantar a buscar la gente? ¿Cuál es el espacio máximo para seguir hablando con ellos?

En términos de Congreso tenemos una realidad muy importante, que nos da tranquilamente una mayoría para enfrentar las reformas que se necesiten. Lo que yo hablo es de otra cosa, de acabar la polarización, ese conflicto que hay siempre entre las dos fracciones del país, de acabar ese lenguaje.

Yo puse en mis redes que daba por superado todos los altercados, malentendidos que se hubieran hecho con las personas porque creo que la campaña nos permitió sacar las cosas feas de nosotros y ahora se permitirá sacar las cosas buenas que hay aquí. Finalmente, quiera o no quiera se le sale lo feo a uno y a los contradictores de uno, ahora que sé que ganamos, que la calma vuelve otra vez, lo que hay que sacar es lo mejor de uno.

- Cuando el presidente Petro dice esperamos un Gobierno de acuerdo nacional ¿Podríamos pensar que va a ser una composición frente a funcionarios, ministros, muy amplia, de diferentes partidos? ¿Incluso quienes no lo apoyaron?

Sí claro. El equipo de Gobierno primero que todo lo conforma Petro de forma autónoma y eso es parte de su fuero interno, por lo tanto, no me atrevo a meterme ahí. Pero conociéndolo como lo conocí en esta campaña y con lo que él dijo y ha dicho, lo que sí queda muy claro es que él quiere hacer un gabinete en el cual esté representado ese acuerdo, no con comprar respaldo, por el contrario, buscar los espacios de conversación y diálogo. Se venía haciendo una campaña, no para que nos apoyaran, sino abriendo las puertas para que lo pudiese suceder.

- El presidente Petro habló de unos diálogos regionales en diferentes temas, dice que van a ser incluyentes ¿Qué son y qué significan?

Para poner un ejemplo, en la Costa Caribe, donde la votación fue muy alta, donde se sacó una diferencia de un millón de votos encima de Rodolfo Hernández, por ejemplo, en el tema del agro, el maíz que nosotros estamos consumiendo en Colombia todo es importado, hay otro que se hace acá cuando el maíz nació en Córdoba, en donde es un producto auténtico.

¿Qué es mejor? Seguir importando más barato, o seguirlo comprando más caro aquí internamente pero que dé más empleos, lo que se buscará siempre es que el campesino sea socio de la industrialización de los productos, sea en la leche, sea en productos agrícolas. Ese es un tema que hay que discutir con las personas de las regiones como él lo ha venido haciendo en las casas de campesinos y líderes sociales que le explicaran cuál es la real situación.

- El presidente Petro habló de que va a fortalecer el capitalismo, pero no el tradicional ¿Esto no es una advertencia a los actuales sectores empresariales y demás? ¿Cómo entenderlo?

No, al contrario, si él habla del capitalismo son las reglas del capitalismo con base en la competencia, en la calidad, pero sobre todo en la creación de empresas que no las hay, por eso cuando él propone que el campesino sea socio de la industrialización, lo que está creando es empresa, capitalismo, desarrollo, competencia, eso es lo que es.

Nadie se atrevía a meterse aquí, o los grandes industriales porque acabaría con la economía, casi toda la economía depende de ellos, lo que necesitamos es que haya una mejor distribución.

- Plantea Petro el llamado internacional en cabeza de Estados Unidos al tema ambiental ¿Ese debería ser el primer referente grande internacional que él debe buscar?

Le voy a decir la verdad, nosotros nunca hemos tenido una política de relaciones exteriores, de pronto con Santos si la hubo, pero nosotros siempre tenemos una relación con base en lo que se haga con Estados Unidos. El primer error que siempre hemos cometido es que salimos a hablar mal de nuestro país. Aquí lo que hay es que desnarcotizar las relaciones con Estados Unidos, buscar una gran agenda comercial que tenemos, a sacarle dividendos y provecho de esa relación comercial y ponerlas con el resto del planeta tierra, que nos las tenemos y que no puede seguir solamente eso.

- ¿Cómo cree que va a ser la relación del presidente Petro con las Fuerzas Militares?*

Creo mucho en el profesionalismo de las Fuerzas Armadas y su vocación institucional y su vocación a seguir, los fundamentos de la Constitución Nacional, porque un general haya dicho una frase fuera de tono no tengo porqué interpretar que todas las Fuerzas Armadas están en esa línea. Para mí, es clarísimo que las Fuerzas Armadas de nosotros son profesionales y son apegadas a la Constitución, por lo tanto, no le veo ningún problema a que eso vaya a suceder.

En el momento Armando Benedetti ¿Cuál va a ser el papel de aquí al 7 de agosto si no es nombrado funcionario?

Cada uno tiene sus ambiciones, cada uno las va tramitando como pueda, pero realmente yo esa capacidad la perdí con base en la dinámica que tuve en la campaña, más bien hay que estar esperando otros que piensan.

¿Ese diálogo con los diferentes sectores si se podrá realmente lograr con esa polarización del país que viene más o menos de unos 20 años?

No es con base en el triunfo, no es con base que estamos felices hoy de que somos capaces de hablar con todo el mundo, ya veníamos desde la campaña, con los sectores, se venía hablando con ellos, no para que nos apoyarán, sino porque sabíamos que íbamos a ganar y queríamos desde ese momento infundirles una confianza.