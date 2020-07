Con grabación, Alcalde Dau denuncia presunto chantaje a sus funcionarios

A través de un video compartido en sus redes sociales, el alcalde William Dau Chamatt ha denunciado este jueves un presunto chantaje a sus funcionarios por parte de algunos concejales de la ciudad.

En el clip que ya supera las 14 mil reproducciones se observa al mandatario conversando con la concejala del Partido ASI, Liliana Suárez, y la secretaria de Educación, Olga Acosta.

-William Dau: ¿Tu viniste a pedirle OPS?

-Liliana Suárez: No señor, para nada.

-William Dau: ¿Ella te pidió una OPS?

-Olga Acosta: No señor.

- William Dau: ¿Qué te pidió? ¿A qué vino?

-Olga Acosta: Ella vino porque ella tiene unas fundaciones. Dos fundaciones que trabajan con niños de El Pozón de por allá de aquellos lados. Entonces me estaba contando que ella hacia unos trabajos con los muchachos para evitar deserción y me vino a decir a la orden.

En dialogo con El Universal, el alcalde William Dau explicó que tomó la decisión de publicar la grabación ante las constantes presiones que reciben sus funcionarios por parte de algunos concejales.

Aseguró que previo a la grabación, la concejal del Partido ASI estuvo donde la secretaria de Educación y presuntamente, “intentó chantajearla para conseguir Órdenes de Prestación de Servicios”.

“A mí me llamaron ayer para avisarme que la concejal estaba en las instalaciones de la Secretaria de Educación, por eso me dirigí al lugar para confrontarla. Ella en el video menciona que tiene dos fundaciones, pero después le pregunto (y eso no sale en el video) acerca de los nombres de las fundaciones y me respondió que no tenían personería jurídica, que no eran formales”.

En el desarrollo de la conversación, Dau cuestiona a la concejal por varios mensajes de WhatsApp que recibió el gerente de Espacio Público y Movilidad, Ausberto Coneo, desde un celular que asegura está a nombre de una persona que se llama Ronald Fortich. En el video, el alcalde le pregunta a Suárez si se trata de Ronald Fortich, su esposo y exconcejal.

-William Dau: Liliana y ¿en que quedó tu reunión con Ausberto Coneo? ¿No te reuniste con el al fin?

-Liliana Suárez: ¿Con quién?

-William Dau: Con Espacio Público

-Liliana Suárez: No, no me he reunido con él.

-William Dau: Solo la vez que lo llamaste para hablar con el

-Liliana Suárez: Si, pero no le pedí absolutamente nada (...) hablamos por el tema de los parques, yo estoy muy interesada en el tema de los parques.