“Con las directivas del Partido Conservador mantengo una relación respetuosa”: Pereira

El Tribunal tampoco consideró el argumento del denunciante que indicaba que Pedrito Pereira estaba inhabilitado por un supuesto interés directo en la empresa Transcaribe. “He visto por redes sociales que el Tribunal Administrativo de Bolívar tomó la decisión de negar en primera instancia las pretensiones que buscaban la nulidad del decreto por medio del cual fui designado en este encargo. Esa era una acción que buscaba decretar nulo el nombramiento; fue tramitada ante el Consejo de Estado, pero ante el fallo eminente fue remitido al Tribunal Administrativo por competencia. No he sido notificado formalmente, pero he escuchado que las pretensiones han sido negadas. Es una situación más que se supera. Lo recibo con toda la humildad. Yo siempre he tenido el convencimiento de que mi decreto fue enmarcado dentro de la legalidad”, dijo Pereira.

Relaciones con el

Partido Conservador

Respecto a la decisión del Partido Conservador de no incluirlo en la terna enviada a la Presidencia en junio y de sus relaciones con esta colectividad, señaló lo siguiente: “Lo último que conocí de las directivas del Partido Conservador fue que enviaron una terna en la que no estaba mi nombre. Yo respetuosamente pedí que mi nombre se tuviera en cuenta. No sé en qué momento se encuentra ese trámite. Seguiré ejerciendo mis funciones normalmente por los días, semanas o los meses que me queden, seguiré con el mismo entusiasmo trabajando por la ciudad. Mi encargo siempre ha estado a disposición del presidente y él ya públicamente expresó su voluntad en un evento que hubo en Cartagena, en el lanzamiento de la mascota de los Juegos Nacionales; que su voluntad era que yo pudiera terminar el encargo. De tal manera que con las directivas del partido mantengo una relación respetuosa y yo en su momento puse a consideración mi nombre para que pudiera integrar la terna. Seguiré trabajando con el mismo entusiasmos preocupado por la ciudad, ya las demás cosas no hacen parte de mis competencias”.