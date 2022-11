Con su reintegro aún fresco, vuelven a suspender al alcalde de la Localidad 2

“Reales está suspendido por la puja que hay en esa localidad entre un edil que se llama Pedro Aponte, jefe de él, y Martín Barreto, el marido de Gloria Estrada. Ese ‘lleva y trae’ no me lo tragaré. Esa galleta no me la comeré entera, aunque jurídicamente no tenga elementos, sí los enfrentaré mediáticamente porque los bandidos le temen a quedar en evidencia”, expresó Dau.