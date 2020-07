Concejal dice que lo amenazan por denuncias en proceso de Contraloría

“Yo sé que el fondo de esto son mis denuncias por el proceso de Contraloría. Si creen que me van a callar o asustar, conmigo la cosa no funciona de esa manera. Hoy mismo coloco las denuncias del caso ante la Fiscalía”, indicó Julio Bejarano en redes sociales.

Respecto al proceso de Contraloría, en el cual la Mesa Directiva del Concejo aún no posesiona al contralor electo por una presunta inhabilidad, hay que mencionar que el concejal Javier Julio radicó una petición este martes en la sesión virtual del cabildo distrital.

Mediante derecho de petición, pidió una certificación de la gestión de Freddys Quintero como contralor encargado, en donde se especifique la contratación que ha hecho desde el primero de enero a la fecha y demás acciones al frente del ente de control. Indicó que si la Contraloría no responde, instaurará una tutela.

También hay que recordar que la semana pasada, luego de conocerse de una presunta inhabilidad de Héctor Consuegra (contralor electo), Javier Julio anunció una queja disciplinaria contra este.

“He radicado la denuncia No. E-2020-356022 en la Procuraduría General de la Nación en contra del señor Héctor Rodolfo Consuegra Salinas, por omitir información de vital importancia de su situación laboral como asesor de Edurbe, lo cual hizo que no pudiese realizar un análisis jurídico completo y me llevara a votar induciéndome a un posible error. Puse a disposición de la Procuraduría esta situación para que establezca si existió o no dolo en su conducta y si se configuró una falta gravísima por parte del señor Consuegra Salinas. Los que hacemos política alternativa no podemos permitir que se coloque en tela de juicio nuestro nombre. Y les reitero a todos esos disque ‘veedores’ del hoy, que antes se robaron la ciudad y que ahora pretenden ser faro moral de la política local. No soy como ustedes, puedo dar cara y señalar sin miedo porque no tengo rabo de paja ni he sido cómplice de la debacle de la ciudad como lo fueron ustedes”, expresó Julio Bejarano en sus redes.