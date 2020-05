Concejal rechaza ataque contra enfermera con líquido desconocido

La mujer asegura que un taxista la roció con una sustancia en la cara que aún no sido determinada. Se sabe que la afectada labora en la Fundación Centro Colombiano de Epilepsia y Enfermedades Neurológicas (FIRE).

La mujer, afectada, se fue hasta un centro médico, donde fue atendida. Hasta ahora no presentan ninguna lesión.

“Afortunadamente, el hecho no tuvo mayores consecuencias y la enfermera se encuentra bien.

Con absoluto repudio recibimos esta noticia e instamos a las autoridades locales a realizar las investigaciones pertinentes para individualizar al desadaptado que cometió este acto de intolerancia, terrible en todos los sentidos, pero que toma especial preocupación por el contexto en el que estamos.

“Hago un llamado a la cordura. El personal de la salud, del que hacen parte médicos, enfermeros, fisioterapeutas y auxiliares, entre muchos otros profesionales, luchan día a día incansablemente para controlar la emergencia en la que estamos; rodeémoslos y démosles todo nuestro apoyo”, indicó el concejal Toncel.

Este medio conoció que hasta ahora las autoridades no tienen un reporte oficial del ataque y que ante la Policía Metropolitana de Cartagena no hay denuncia del caso por parte de la víctima, por lo tanto no hay una investigación abierta aún por parte de la Sijín.