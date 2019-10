Concejal recomienda al alcalde electo seguir el plan del BID

La de ayer fue la primera sesión del Concejo Distrital de Cartagena luego de las elecciones regionales del domingo, que bien podrían dejar por fuera a 11 de los actuales cabildantes, mientras que ocho repetirían un espacio en esta corporación, aunque eso solo se confirmará cuando acaben los escrutinios.

Uno de los que podría quedar fuera de la corporación es Javier Curi, del partido Liberal, por lo que hasta ahora se conoce de los escrutinios. En la sesión de ayer, el concejal indicó que felicita al alcalde electo William Dau Chamatt por su triunfo, “y me abstengo en cuanto a la corporación porque seguimos en etapa de escrutinios”.

Y fue más allá, pues le recomendó a Dau Chamatt un plan de desarrollo hecho para Cartagena por el Banco Interamericano de Desarrollo y Findeter, en cuya elaboración participaron diversos actores sociales, ante las críticas que el alcalde electo ha recibido, en las que señalan que tiene un plan de gobierno pobre. A esto Dau ha respondido que tuvo poco tiempo para prepararlo, pues solo hace cuatro meses llegó de Estados Unidos.

“Este cuatrenio orientó recursos para que Cartagena contara con un mapa de ruta en los próximos veinte años, al 2033, para lograr que esta ciudad sea sostenible y competitiva. Hago un llamado a Pedrito Pereira y a Dau para que adopten este plan de acción como un acuerdo. Hay que adoptar este plan de acción, que sería la columna vertebral del gobierno de William Dau. Este es el mapa con que debemos orientar y dirigir la ciudad. Este proceso de empalme debe tener como prioridad que se haga el acercamiento; este plan fue aprobado por el Gobierno nacional y con el respaldo de organismos internacionales; nos costó a los cartageneros.

Este plan de acción fue hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo y Findeter y varias administraciones que pasaron, no se puede desconocer que eso es un elemento positivo a pesar de todas las desgracias en la ciudad. Deberíamos tener esa responsabilidad para que antes del 31 de diciembre, se hagan unas sesiones extraordinarias para hablar con Pedrito y hacer que este plan de acción se convierta en acuerdo y que sea una exigencia para la próxima administración. Hay que ir ajustando el plan de presupuesto actual a ese plan de acción (...) Propongo aprobar el presupuesto ajustado a este plan de acción, orientado hasta este plan de acción en las disposiciones generales. Que no aparezcan más micos y que si el mico va a aparecer, que sea para que contribuya a la ciudad. Que este sea el mico que contribuya a la ciudad, no los que van orientados a unas minorías. Que allí haya un articulado donde inmediatamente se ajusten estos recursos al plan de acción”, expresó el concejal Curi.