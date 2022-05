Concejales se posicionan frente a la eventual guerra mencionada por Dau

La posición del Concejo

La concejala Gloria Estrada presidió la plenaria de hoy en la que sostuvo: “Ayer fui nuevamente atacada por el alcalde William Dau. No es la primera vez que me amenaza. Ya cansan tantas injurias y calumnias a las mujeres de la ciudad de una persona que como servidor público debe respetar. No estoy dispuesta a tolerar más amenazas”

Y agregó: “Hoy mi niñera me decía que tenía miedo de salir a la calle con el niño, pues no sabía de qué eran capaces todos los que me amenazan. Que tenía miedo de seguir trabajando. Yo eso lo entiendo, pues he vivido momentos muy difíciles, presuntamente, por miembros de esta administración. ¿Qué se puede esperar de un alcalde que declara una guerra?”.

Estrada instó a los entes de control nacionales a que se pronuncien ante lo pronunciado por el alcalde de Cartagena. “Amenaza a un servidor público es un delito. Cualquier cosa que me pase a mí, a mi familia o a algún concejal es responsabilidad del alcalde.

Por su parte, la concejala Kattya Mendoza invitó al alcalde de Cartagena a respetar a la mujer cartagenera, más cuando hay cinco de ellas en curules en la corporación edilicia.

El concejal que sesiona desde casa

El concejal Javier Julio Bejarano indicó que esta última semana ha asistido a las plenarias de forma virtual, pues recibió una presunta amenaza de muerte en su contra. “El control político no puede ser respondido con violencia o con amenazas personales. Es preocupante cómo se ha degradado la política en la ciudad, y gran parte de lo que sucede en contra nuestra en redes sociales es del alcalde Dau, que se comporta como un rey o un emperador que no se le puede criticar”, recalcó Bejarano.