Concejales y personera piden a alcaldes locales no ceder plata

La finalidad de la sesión fue debatir sobre cómo se está desarrollando la entrega de kits de aseo y mercados a las poblaciones vulnerables, ante la emergencia generada por el COVID-19. Así mismo, cómo están conformados los equipos que están ayudando a repartir estas ayudas, en qué sectores lo están haciendo y bajo qué parámetros.

Así, algunos concejales indicaron que ciudadanos los han llamado a quejarse porque las ayudas no están llegando a sus barrios.

Uno de ellos fue César Pión, quien indicó que la repartición de ayudas debe replantearse desde el Gobierno distrital, teniendo en cuenta que el Gobierno nacional estableció que el periodo de aislamiento obligatorio se mantiene hasta el 27 de abril. A ese mismo llamado se sumaron otros como Carlos Barrios, Gloria Estrada, Lewis Montero, Hernando Piña, Fernando Niño, Wilson Toncel y Rodrigo Reyes.

Según los concejales, habría supuestas fallas en esa entrega de ayudas. Por ello recomendaron a los alcaldes locales no ceder esos 2 mil millones de pesos de cada uno de sus fondos (del Fondo de Desarrollo Local), para que el nivel central de la Alcaldía los maneje e invierta en las comunidades para atender la crisis del coronavirus. Hay que recordar que la cesión de estos dineros fue anunciada hace pocas semanas por el mismo Dau.

La concejala Gloria Estrada fue la más insistente en el tema, indicando que había sido edilesa y que la idea de que las Alcaldías Locales manejen sus fondos es descentralizar inversiones, en este caso del coronavirus, descentralizar las ayudas humanitarias y entregas de mercados.

La personera Distrital, a su turno, preguntó qué ha pasado con el traslado de esos dineros. “Que corrijan los alcaldes y se devuelvan estos dineros a las alcaldías locales y que estas ejerzan su independencia. Esa bolsa común no ha funcionado y hay que descentralizar las ayudas. No están llegando ayudas a barrios porque no han manejado censo con las Juntas de Acción Comunales y alcaldes locales; no sabemos qué evidencias hay de esos mercados, no existen. He solicitado que me entreguen planillas de cada una de las personas que recibió mercados, no me las han hecho llegar. Corrijan eso, secretario de Hacienda le pido que los alcaldes locales sean quienes estén repartiendo estas ayudas con las acciones comunales”, dijo Carmen De Caro.

Así mismo, el concejal César Pión expresó que habría faltado planificación en la entrega de ayudas y que por ello se debe replantear esas entregas. Dijo también que hay que incluir en el Plan de Desarrollo que construye el Distrito todo lo relacionado a la atención por los efectos del coronavirus.

Mediante una carta que envió al Concejo, el encargado de Gestión del Riesgo, Fernando Abello, se excusó y dijo que tenía compromisos previos establecidos, dejando ver además que la invitación le llegó solo dos días antes. Abello indicó que el grupo para distribuir estas ayudas está conformado por funcionarios de Gestión del Riesgo, de la Cruz Roja y la Defensa Civil. También de la Secretaría de Participación, líderes comunitarios, alcaldes locales, miembros de Distriseguridad, de la oficina de Apoyo Logístico y efectivos de la Armada Nacional.

Especificó que las zonas priorizadas donde se entregan ayudas son las que están al borde de la ciénaga de La Virgen, Cerro de La Popa, Cerros de Albornoz y zona rural. En esta priorización se han identificado 92 barrios, sectores y corregimientos, en las 3 localidades.

También indicó que equipos de unas treinta personas hacen estas reparticiones, tomando fotos de las entregas y de las cédulas de quienes reciben las ayudas. Indicó que tras cada jornada de entrega se hace un balance para analizar puntos por mejorar. Indicó que en el Puesto de Mando Unificado está toda la información que se requiere respecto a cuántos mercados han entregado, zonas y días.

Hay que señalar que la Alcaldía ha informado a los medios de comunicación cuántas ayudas se han entregado y en qué sectores, aunque algunos concejales lo han criticado y no creen que la información sea certera.