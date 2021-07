Concejo debe acatar orden de revocar moción contra Armando Córdoba

El juez del caso respondió la solicitud ayer, rechazando las peticiones del Concejo. Por ello, al Concejo no le queda más que acatar el fallo de la tutela interpuesta por Armando Córdoba y ayer realizaba los trámites para revocar la moción de censura contra este. Se espera que ese documento esté listo hoy y sea presentado de inmediato al alcalde William Dau.

Los fallos de tutela son de obligatorio cumplimiento porque buscan proteger a las personas de posibles vulneraciones contra sus derechos. Por ello, se conoció que ayer Armando Córdoba habría presentado un incidente de desacato, porque asumiría que tras la notificación del fallo, el Concejo debió acatar la petición del juez de inmediato y notificar al alcalde.

“Colombia no es un estado feudal, es un estado social de derecho donde hay instancias institucionales a las que hay que acatar. Hay que cumplir con las órdenes de los juzgados. Sigo amparándome en la institucionalidad para hacer valer nuestros derechos. Me he ceñido a respetar mis recursos y ellos deberían acatar la orden. Primero deben acatar y cumplir, porque hay una vulneración de derechos. A mí me sacaron del cargo y afectaron mis derechos, las leyes protegen eso y hay que restituir y acatar las órdenes. Sigo a la expectativa, sigo trabajando por Cartagena, quiero seguir construyendo ciudad”, indicó Córdoba.

Así las cosas, todo indica que ahora el alcalde William Dau reintegrará a su equipo a Armando Córdoba, teniendo en cuenta que en una ocasión pasada dijo que este será bienvenido nuevamente a su administración.

Sin embargo, no hay que perder de vista que tras revocar la medida, el Concejo impugnará el fallo que ordenó esto. También tiene la posibilidad de reiniciar un nuevo proceso de censura contra Córdoba, en caso de que este sea restituido como secretario de Participación.