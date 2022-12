Concejo le aprueba a Dau la Compilación Tributaria en Cartagena

Diana Villalba, secretaria de Hacienda.

El acuerdo recogerá en un solo documento las modificaciones generadas por la aplicación de nuevas normas nacionales que deben aplicarse a los tributos de Cartagena y las generadas por acuerdos del orden distrital, procurando que los tributos en su mayoría mantengan las tarifas que se han venido aplicando de manera histórica, salvo en algunos casos excepcionales.

Esta propuesta no presenta cambios tarifarios en el Impuesto Predial Unificado; no obstante, se plantea la introducción de un nuevo impuesto denominado Sobretasa de Alumbrado Público que será aplicada a predios no usuarios de servicio de energía eléctrica, que se verá reflejada en la factura del Impuesto Predial Unificado. El cobro de esta sobretasa se empezará hacer a partir del 1 de enero de 2024.