Concejo pide acciones para construcción de alcantarillado en Bayunca

“¿Esto es falta de recursos o de voluntad? En mayo la nueva ley de regalías aprobó $65 mil millones para proyectos en Cartagena, entonces por qué la administración si tenía en fase tres el proyecto de Bayunca no lo llevó a esa mesa. Ahí estaban recursos en regalías”, agregó Barrios, indicando que la administración optó por pavimentar la vía de Policarpa.

Recursos del SGP

También pidió a la administración que contemple recursos del Sistema General de Participaciones para saneamiento básico para construir el sistema de alcantarillado de Bayunca.

“Con los recursos del SGP, la administración solo se ha dedicado a pagar el desequilibrio de subsidios y contribuciones establecidos en el acuerdo 024 del 2016. Entonces no vengamos a decir, porque sí quedó claro en la última audiencia en Bayunca este año en una mesa de trabajo, que las fuentes de financiación presupuestal sí existían, pero no existe la disposición y voluntad política. Le digo a la administración y a mis compañeros concejales que trabajemos juntos, no más con mentiras; ceñidos a la realidad y a cumplirle a la ciudad (...) Vamos a llevar alternativas a la administración, a demostrarle a la administración que las fuentes para el alcantarillado están”, expresó.