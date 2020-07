Concejo pide estar en reuniones de Comité de Saneamiento de El Laguito

La petición de los miembros de la bancada de La U se da luego que el Distrito de Cartagena declarara el estado de calamidad pública ambiental ante los problemas de contaminación en el cuerpo de agua de El Laguito, donde se han presentado mortandades de peces.

Hay que señalar que debido a esto son varios los vecinos del sector los que han tomado palas y picos para abrir un canal y conectar el lago con el mar, y lograr así que el cuerpo de agua se oxigene.

Tras declarar la calamidad, el Distrito está ahora en la tarea de gestionar una motobomba con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres para instalarla en el sector y lograr la oxigenación de El Laguito.

Esto será una solución momentánea y por eso los vecinos piden que, una ves instalada en el lugar, no se quite la motobomba hasta tanto no se tenga una solución de fondo.